Эти прически творят чудеса: они мгновенно омолаживают

Женщины в старшем возрасте пытаются поддерживать свой вид и красоту с помощью нарядов. Образ действительно имеет большое влияние на внешнее восприятие, впрочем прическа также является важным элементом визуального омоложения, поэтому на нее надо обратить особое внимание.

Выглядеть моложе своего возраста хотят многие женщины после 40 и 50 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Чтобы освежить свой вид, стоит выбрать для себя одну из нескольких красивых причесок, которые хорошо смотрятся на женщинах.

Смотрите также Оттенки волос для женщин после 40 и 50 лет: визуально омолаживают и освежают

Градуированный боб

Асимметричная стрижка с короткой длиной сзади и длинной спереди, подойдет для многих типов лица. Прическа способна отвлечь от признаков старения благодаря стильному виду.

Прямые пряди

Уже много лет Деми Мур не меняет своей прически и показывает, как можно после 60 лет иметь удивительный и молодежный вид. Идеально выпрямленные волосы с ровными или рваными кончиками – мастхэв для женщин, которые любят длинные волосы.

Волнистые локоны

Свободные волны всегда визуально омолаживают и убирают несколько лишних лет. Локоны способны скрыть признаки истончения волос и добавить объема на макушке. Для лучшего вида, специалисты советуют делать боковой пробор.

Высокий хвост

Хвост завязанный высоко на макушке помогает подтянуть черты лица и освежить образ. Чтобы лишние волосы не вылезали, можно зафиксировать пряди гелем или лаком.

К слову, в нашем материале мы подробнее рассказали, какие стрижки сделать женщинам после 60 лет. Эти структурированные стрижки делают волосы визуально гуще и легче в уходе.