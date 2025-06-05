Правильно подобранный цвет волос поможет сбросить несколько лишних килограммов, прекрасно подчеркнуть естественную красоту и добавить образу современности, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Ведущие колористы рассказали о нескольких замечательных оттенков, которые способны визуально омолодить женщин после 40 и 50 лет.

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В этом году в тренде натуральность, но с интересным акцентом. Красивые оттенки придают образу легкости и желаемого объема, а представленные ниже цвета являются выигрышными для женщин старшего возраста, потому что скроют седину и визуально смогут омолодить. Актуальны теплые и мягкие тона, создающие эффект естественного сияния.

Медово-карамельный блонд

Такой оттенок подойдет 40-летним женщинам, которые хотят освежить свой образ, но не прибегать к радикальным изменениям. Холодный блонд способен подчеркнуть возрастные изменения, а вот медово-карамельный оттенок добавит теплоты. Подходит для женщин с теплым подтоном кожи и карими или зелеными глазами.



Омолаживающие оттенки волос / Фото Ukr.Media

Золотистый русый

Именно этот универсальный оттенок лучше всего подходит женщинам после 45 лет. Обычный русый выглядит монотонно, а в современной версии колорирования светлые пряди у лица обрамляются золотистыми акцентами по всей длине. Многослойное окрашивание прекрасно маскирует седину и скрывает возрастные изменения.



Омолаживающие цвета волос, / Фото Ukr.Media

Мягкое капучино

Оттенок достаточно эффектно будет смотреться на женщинах после 40 лет со смуглой кожей. Цвет является многогранным с теплыми переливами и способен визуально омолодить и удачно скрыть седину. Теплые карамельные акценты подчеркнут естественные черты лица.



Омолаживающие оттенки волос / Фото Ukr.Media

Дымчатый блонд

Такой оттенок советуют делать тем женщинам, в которых быстро отрастают корни. Техника смоки блонд предусматривает мягкий переход от темных корней к светлым кончикам. Для женщин после 40 или 50 лет – это идеальный оттенок, поскольку отсутствует резкая граница между натуральным цветом и окрашенными участками.



Цвета волос, что омолаживают / Фото Ukr.Media

Темно-русый

Женщинам с темными от природы волосами после 50 лет колористы советуют не осветлять волосы. Лучше сделать ставку на темно-русый оттенок с красноватым оттенком, который освежает лицо. Важно лишь, чтобы оттенок не был слишком рыжим. Если сделать окрашивание правильным, то прическа будет выглядеть современно.



Омолаживающие оттенки волос / Фото Ukr.Media\

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