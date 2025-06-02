Когда волосы становятся тоньше, теряют объем и естественный блеск, то лучше всего помогают именно структурированные стрижки, пишет 24 Канал. Именно они добавляют пышности и нужной густоты, а еще очень легкие в уходе. Правильная стрижка сделает все возможное, чтобы женщина выглядела свежо и молодо.

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Пикси

Эта стрижка идеально подойдет для тонких волос, потому что делает пряди визуально гуще. Текстура придает объема, а во время сушки феном можно сделать желаемую укладку.



Омолаживающие стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Удлиненный боб

Стилисты рекомендуют после 60 лет носить удлиненный боб до челюсти. Для разнообразия можно сделать косой подол, накрутить пряди, или добавить челку-шторку, которая выгодно скроет возрастные изменения на лбу.



Стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Каре

Эта стрижка подойдет тем женщинам, которые не любят сильно короткие волосы, но и против длины. Каре является классикой, поэтому хорошо подходит молодым и старшим женщинам. Лучше каре делать тем, кто имеет овальное или квадратное лицо.



Омолаживающие стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Шегги

Для женщин с длинным лицом подойдет волнистая прическа с легкими кудрями. Шегги визуально делает лицо немного более овальным. А еще шегги можно делать тем, у кого круглое лицо, поскольку стрижка визуально скрывает круглые щеки.



Стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

К слову, мы также рассказали о стрижки, которые подходят для женщин после 50 лет. Они визуально омолаживают и придают современный вид.