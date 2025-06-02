Коли волосся стає тоншим, втрачає об’єм та природний блиск, то найкраще допомагають саме структуровані стрижки, пише 24 Канал. Саме вони додають пишності й потрібної густоти, а ще дуже легкі в догляді. Правильна стрижка зробить все можливе, щоб жінка виглядала свіжо та молодо.

Читайте також Антитрендове фарбування 2025: техніки, які вже давно вийшли з моди

Піксі

Ця стрижка ідеально підійде для тонкого волосся, бо робить пасма візуально густішими. Текстура надає об’єму, а під час сушіння феном можна зробити бажану укладку.

Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років
Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Подовжений боб

Стилісти рекомендують після 60 років носити подовжений боб до щелепи. Для різноманіття можна зробити косий поділ, накрутити пасма, чи додати чубчик-шторку, яка вигідно приховає вікові зміни на чолі.

Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років
Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Каре

Ця стрижка підійде тим жінкам, які не люблять сильно коротке волосся, але й проти довжини. Каре є класикою, тому гарно пасує молодим та старшим жінкам. Найкраще каре робити тим, хто має овальне чи квадратне обличчя.

Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років
Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Шеггі

Для жінок з довгим обличчям підійде хвиляста зачіска з легкими кучерями. Шеггі візуально робить обличчя трішки овальнішим. А ще шеггі можна робити тим, в кого кругле лице, оскільки стрижка візуально приховує круглі щоки.

Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років
Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

До слова, ми також розповіли про стрижки, які підходять для жінок після 50 років. Вони візуально омолоджують й надають сучасного вигляду.