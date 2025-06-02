Коли волосся стає тоншим, втрачає об’єм та природний блиск, то найкраще допомагають саме структуровані стрижки, пише 24 Канал. Саме вони додають пишності й потрібної густоти, а ще дуже легкі в догляді. Правильна стрижка зробить все можливе, щоб жінка виглядала свіжо та молодо.

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Піксі

Ця стрижка ідеально підійде для тонкого волосся, бо робить пасма візуально густішими. Текстура надає об’єму, а під час сушіння феном можна зробити бажану укладку.



Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Подовжений боб

Стилісти рекомендують після 60 років носити подовжений боб до щелепи. Для різноманіття можна зробити косий поділ, накрутити пасма, чи додати чубчик-шторку, яка вигідно приховає вікові зміни на чолі.



Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Каре

Ця стрижка підійде тим жінкам, які не люблять сильно коротке волосся, але й проти довжини. Каре є класикою, тому гарно пасує молодим та старшим жінкам. Найкраще каре робити тим, хто має овальне чи квадратне обличчя.



Омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Шеггі

Для жінок з довгим обличчям підійде хвиляста зачіска з легкими кучерями. Шеггі візуально робить обличчя трішки овальнішим. А ще шеггі можна робити тим, в кого кругле лице, оскільки стрижка візуально приховує круглі щоки.



Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

До слова, ми також розповіли про стрижки, які підходять для жінок після 50 років. Вони візуально омолоджують й надають сучасного вигляду.