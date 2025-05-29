Поточні тенденції трохи змінилися, тому для того, щоб виглядати стильно й не зробити застарілого фарбування, краще зрозуміти, що саме вже вийшло з моди, пише 24 Канал.

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Контрастне мелірування

Колись було актуальним сильно контрастне мелірування, але воно вже давно залишилося в минулому, тому його краще не повторювати. Краще експериментуйте із сучасними варіантами фарбування й уникайте різкого чергування світлих і темних пасм волосся.



Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest

Суцільний яскравий відтінок

Щоб виділитися, деякі дівчата активно фарбували волосся у соковиті відтінки. Цей спосіб самовираження працював на всі сто, однак зараз в моді мати природний колір й спокійну кольорову гаму. Природне фарбування має природний та привабливий вигляд й виглядає доволі свіжо.



Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest

Омбре та балаяж з чіткими лініями

Техніка фарбування з чітко вираженими межами між кольорами виглядає досить неприродно. Щоб створити гарний вигляд, потрібно віддати перевагу плавному переходу.



Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest

Фарбування волосся з внутрішньої сторони

Колись у нульових було дуже модно тонувати нижній ярус волосся в інший колір, але зараз ця техніка застаріла. Такий різкий контраст виглядає дивно й зовсім не прикрашає вигляд дівчини, тому про цю техніку треба забути.



Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest

До слова, експерти визначили 5 трендових фарбувань на літо 2025. Колористи радять обирати відтінки залежно від природного кольору волосся, щоб досягти найкращих результатів.