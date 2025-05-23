Модель Белла Хадід цього року продемонструвала кардинальне перевтілення й постала білявкою, а деякі модниці перейшли зі світлого відтінку волосся до насиченого каштанового, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Провідні колористи з Великої Британії дослідили останні тренди й запропонували кілька варіантів на вибір, які точно будуть популярними цього року.

Медово-русявий

Фарбування Белли Хадід на Каннському кінофестивалі стало визначальним трендом зачісок на 2025 рік. Модель змінила свій фірмовий колір на блонд, а це означає, що мільйони її прихильниць захочуть також змінити свій відтінок волосся. Блонд Белли Хадід з медовим відтінком виглядає неймовірно й підійде всім, хто боїться дуже світлого блонду.

Лимонний блонд

Цього року блонд має ще одне відображення в лимонних тонах. Такий відтінок підійде всім, хто не хоче мати ідеально білого волосся. Колористи радять так фарбуватися тим, в кого від природи світле волосся.

Мокко-блонд

Цього року відтінок мокко в тренді за версією Pantone, тому бронзові відтінки волосся будуть особливо популярними. Мокка блонд – це монохромний і приглушений нейтральний блонд, який дуже відрізняється від інтенсивного карамельного блонду.

Колір найкраще підходить тим, у кого немає природно темного волосся, оскільки темні основи потрібно буде попередньо освітлити, щоб досягти правильного тону.

Золотиста блондинка

Відтінок поєднує мідний та блондинчастий колір, який разом виглядає як ідеальний золотистий тон. Золотистий блонд дещо нагадує соняшниковий відтінок, але не має рожевих або персикових відтінків полуничного блонду.

Крижана брюнетка

Світлі відтінки не втрачають популярності, втім темний колір також знайшов своє місце в трендах на 2025 рік. Брюнеткам варто лише додати салонного блиску чи тоніка, щоб зробити свій натуральний каштановий тон трохи прохолоднішим.