Модель Белла Хадид в этом году продемонстрировала кардинальное перевоплощение и предстала блондинкой, а некоторые модницы перешли со светлого оттенка волос к насыщенному каштановому, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Ведущие колористы из Великобритании исследовали последние тренды и предложили несколько вариантов на выбор, которые точно будут популярными в этом году.

Медово-русый

Окрашивание Беллы Хадид на Каннском кинофестивале стало определяющим трендом причесок на 2025 год. Модель сменила свой фирменный цвет на блонд, а это значит, что миллионы ее поклонниц захотят также изменить свой оттенок волос. Блонд Беллы Хадид с медовым оттенком выглядит невероятно и подойдет всем, кто боится очень светлого блонда.

Лимонный блонд

В этом году блонд имеет еще одно отражение в лимонных тонах. Такой оттенок подойдет всем, кто не хочет иметь идеально белые волосы. Колористы советуют так краситься тем, у кого от природы светлые волосы.

Мокко-блонд

В этом году оттенок мокко в тренде по версии Pantone, поэтому бронзовые оттенки волос будут особенно популярными. Мокка блонд – это монохромный и приглушенный нейтральный блонд, который очень отличается от интенсивного карамельного блонда.

Цвет лучше всего подходит тем, у кого нет естественно темных волос, поскольку темные основы нужно будет предварительно осветлить, чтобы достичь правильного тона.

Золотистая блондинка

Оттенок сочетает медный и блондинчатый цвет, который вместе выглядит как идеальный золотистый тон. Золотистый блонд несколько напоминает подсолнечный оттенок, но не имеет розовых или персиковых оттенков клубничного блонда.

Ледяная брюнетка

Светлые оттенки не теряют популярности, впрочем темный цвет также нашел свое место в трендах на 2025 год. Брюнеткам стоит лишь добавить салонного блеска или тоника, чтобы сделать свой натуральный каштановый тон немного прохладнее.