Светлый цвет волос всегда в тренде, а именно этой весной актуальным является теплый блонд, который красиво выглядит, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Этот цвет постоянно можно было заметить во время Недель моды в Париже или Копенгагене. Такой цвет волос носят многочисленные знаменитости и инфлюенсеры, поэтому джемовый блонд является трендом волос на лето.

Читайте также 5 лучших цветов волос на лето: так краситься захотят все

Цвет волос особый тем, что не требует дополнительного ухода. Он похож на золотистые оттенки с намеками на оранжевый. Теплый и солнечный цвет прекрасно освежает по сравнению с холодным блондом или другими светлыми оттенками, которые были в моде.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

Эксперты говорят, что оттенок прекрасно адаптируется к различным тонам кожи. Холодные светлые тона требуют частого тонирования, а вот джемовый блонд поддерживать гораздо легче. Оно менее заметно отрастает, поэтому к парикмахеру придется ходить редко. Также не придется пользоваться постоянно фиолетовыми шампунями и средствами для сохранения светлого цвета волос.

Цвет можно легко персонализировать: он может быть темнее (более оранжевым), ярче (более масляно-желтыми тонами) или с более высокой контрастностью для тех, кто любит более драматический эффект.

Получить желаемый цвет за один раз будет трудно. Вам нужен колорист, который знает, как делать едва заметные переходы и умело располагать пряди, тона которых будут подстраиваться под цвет вашей кожи.

Лучший эффект достигается с помощью таких техник, как балаяж и бебилайт , которые вместе создают ощущение естественного объема и движения.