В 50 лет тоже можно красиво выглядеть, пишет 24 Канал. Ведущие стилисты разбираются в том, что подходит женщинам в старшем возрасте, поэтому отметили несколько трендовых коротких причесок, которые идеально омолаживают и придают женщине невероятный эффект.

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Асимметричная стрижка

Даже в 50 лет можно выглядеть современно, если сделать ставку на асимметричную стрижку. Пусть парикмахер сделает неровные пряди, интересный пробор или удлиненную челку. Такая прическа поможет всем, кто любит объем, но при этом не хочет тратить много времени на укладку.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Гарсон

Эту стрижку обожают большинство женщин после 50 лет. Определенным образом она является достаточно короткой, но подойдет для всех, кто хочет иметь изысканный вид благодаря ухоженной прическе.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Пикси с удлиненными прядями

Стрижка пикси тоже популярна среди женщин в 50-летнем возрасте. Если подобрать стрижку в соответствии с формой лица, то она придаст образу женственности.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Мягкий боб

Стрижка боб не теряет популярности. Она подойдет для тех женщин, которые хотят немного длиннее волос, чтобы иметь возможность создавать прически, или подкручивать кончики. Красиво будут выглядеть волны или интересный пробор, который придаст определенной изюминки.



Стрижки для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

К слову, эксперты определили 5 трендовых окрашиваний на лето 2025 года. Колористы советуют выбирать оттенки в зависимости от естественного цвета волос, чтобы достичь лучших результатов.