Правильно підібраний колір волосся допоможе скинути кілька зайвих кілограмів, чудово підкреслити природну красу й додати образу сучасності, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Провідні колористи розповіли про кілька чудових відтінків, які здатні візуально омолодити жінок після 40 та 50 років.

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Цього року в тренді натуральність, але з цікавим акцентом. Красиві відтінки надають образу легкості й бажаного об’єму, а представлені нижче кольори є виграшними для жінок старшого віку, бо приховають сивину й візуально зможуть омолодити. Актуальними є теплі та м’які тони, що створюють ефект природного сяйва.

Медово-карамельний блонд

Такий відтінок підійде 40-річним жінкам, які хочуть освіжити свій образ, але не вдаватися до радикальних змін. Холодний блонд здатен підкреслити вікові зміни, а от медово-карамельний відтінок додасть теплоти. Підходить для жінок з теплим підтоном шкіри та карими чи зеленими очима.



Омолоджуючі відтінки волосся / Фото Ukr.Media

Золотистий русявий

Саме цей універсальний відтінок найкраще пасує жінкам після 45 років. Звичайний русявий виглядає монотонно, а в сучасній версії колорування світліші пасма біля обличчя обрамляються золотистими акцентами по всій довжині. Багатошарове фарбування чудово маскує сивину й приховує вікові зміни.



Кольори волосся, що омолоджують / Фото Ukr.Media

М’яке капучино

Відтінок досить ефектно виглядатиме на жінках після 40 років зі смаглявою шкірою. Колір є багатогранним з теплими переливами й здатен візуально омолодити й вдало приховати сивину. Теплі карамельні акценти підкреслять природні риси обличчя.



Омолоджуючі відтінки волосся / Фото Ukr.Media

Димчастий блонд

Такий відтінок радять робити тим жінкам, в яких швидко відростають корені. Техніка смокі блонд передбачає м’який перехід від темних коренів до світлих кінчиків. Для жінок після 40 чи 50 років – це ідеальний відтінок, оскільки відсутня різка межа між натуральним кольором та пофарбованими ділянками.



Кольори волосся, що омолоджують / Фото Ukr.Media

Темно-русявий

Жінкам з темним від природи волосся після 50 років колористи радять не освітлювати волосся. Краще зробити ставку на темно-русявий відтінок з червонуватим відтінком, який освіжає обличчя. Важливо лише, щоб відтінок не був занадто рудим. Якщо зробити фарбування правильним, то зачіска буде виглядати сучасно.



Омолоджуючі відтінки волосся / Фото Ukr.Media\

До слова, у нашому матеріалі ми детальніше розповіли, які стрижки зробити жінкам після 60 років. Ці структуровані стрижки роблять волосся візуально густішим і легшими в догляді.