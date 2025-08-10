Как в 50 лет молодо выглядеть: суперовые стрижки на короткие волосы
- После 50 лет рекомендуется выбирать короткие стрижки, которые легки в уходе и омолаживают внешний вид, такие как градуированный боб, пикси и классический боб с удлиненными прядями.
- Стилисты советуют избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины, зато светлые оттенки омолаживают.
После 50 лет большинство женщин выбирают для себя короткую стрижку. Такой вариант прически действительно выглядит лучше, а правильно выбранные стрижки способны придать более молодой возраст.
В старшем возрасте важно выбирать стрижки, которые легки в уходе и не отнимают много времени на укладку, пишет 24 Канал. Стилисты заинтересованы в том, чтобы стрижка клиентке понравилась, поэтому советуют не только прически, что добавляют индивидуальности, но и визуально омолаживают.
Какие прически омолаживают после 50 лет?
Не стоит бояться, что короткая стрижка сделает акцент на морщинах. Есть топовые прически, которые выглядят красиво и отминусовывают несколько лет.
Градуированный боб
Такая базовая стрижка прекрасно подчеркивает современные тенденции. Благодаря многослойности можно создать желаемый объем и динамику, а легкий градуированный рост создает эффект густоты. Лучше всего стрижка подходит для прямых и волнистых волос. Подходит женщинам с квадратным или круглым лицом.
Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest
Пикси
Стрижка пикси прекрасно подходит для 50-летних женщин. Парикмахеры говорят, что она хорошо подходит к овальному и круглому лицу, а удлиненные пряди на макушке и коротко подстриженные виски подчеркивают овал и омолаживают вид.
Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest
Классический боб с удлиненными прядями
Эта прическа является универсальной, она хорошо подходит женщинам старшего возраста благодаря четкой геометрии и плавному переходу длины. Удлиненные пряди визуально вытягивают овал и подходят для грушевидного или круглого лица. Ухаживать за такой стрижкой достаточно просто, нужно лишь обновить контуры прически раз в 2 месяца.
Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest
К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.