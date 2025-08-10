В старшем возрасте важно выбирать стрижки, которые легки в уходе и не отнимают много времени на укладку, пишет 24 Канал. Стилисты заинтересованы в том, чтобы стрижка клиентке понравилась, поэтому советуют не только прически, что добавляют индивидуальности, но и визуально омолаживают.

Какие прически омолаживают после 50 лет?

Не стоит бояться, что короткая стрижка сделает акцент на морщинах. Есть топовые прически, которые выглядят красиво и отминусовывают несколько лет.

Градуированный боб

Такая базовая стрижка прекрасно подчеркивает современные тенденции. Благодаря многослойности можно создать желаемый объем и динамику, а легкий градуированный рост создает эффект густоты. Лучше всего стрижка подходит для прямых и волнистых волос. Подходит женщинам с квадратным или круглым лицом.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

Пикси

Стрижка пикси прекрасно подходит для 50-летних женщин. Парикмахеры говорят, что она хорошо подходит к овальному и круглому лицу, а удлиненные пряди на макушке и коротко подстриженные виски подчеркивают овал и омолаживают вид.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

Классический боб с удлиненными прядями

Эта прическа является универсальной, она хорошо подходит женщинам старшего возраста благодаря четкой геометрии и плавному переходу длины. Удлиненные пряди визуально вытягивают овал и подходят для грушевидного или круглого лица. Ухаживать за такой стрижкой достаточно просто, нужно лишь обновить контуры прически раз в 2 месяца.



Омолаживающие стрижки после 50 лет / Фото Pinterest

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.