У старшому віці важливо обирати стрижки, які легкі в догляді та не забирають багато часу на укладання, пише 24 Канал. Стилісти зацікавлені в тому, щоб стрижка клієнтці сподобалася, тож радять не лише зачіски, що додають індивідуальності, але й візуально омолоджують.

Які зачіски омолоджують після 50 років?

Не варто боятися, що коротка стрижка зробить акцент на зморшках. Є топові зачіски, які виглядають красиво та відмінусовують кілька років.

Градуйований боб

Така базова стрижка чудово підкреслює сучасні тенденції. Завдяки багатошаровості можна створити бажаний об’єм та динаміку, а легкий градуйований зріст створює ефект густоти. Найкраще стрижка підходить для прямого та хвилястого волосся. Пасує жінкам з квадратним чи круглим обличчям.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

Піксі

Стрижка піксі чудово підходить для 50-річних жінок. Перукарі кажуть, що вона гарно пасує до овального та круглого обличчя, а подовжені пасма на верхівці та коротко підстрижені скроні підкреслюють овал та омолоджують вигляд.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

Класичний боб з подовженими пасмами

Ця зачіска є універсальною, вона добре пасує жінкам старшого віку завдяки чіткій геометрії та плавному переходу довжини. Подовжені пасма візуально витягують овал та підходять для грушеподібного чи круглого обличчя. Доглядати за такою стрижкою досить просто, потрібно лише оновити контури зачіски раз у 2 місяці.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.