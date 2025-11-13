Как выглядеть моложе на 10 лет: секреты макияжа для женщин
- Омолаживающий макияж включает легкий уход за кожей с использованием легких текстур, мягких теней для глаз и нежных румян.
- Подчеркните брови и губы легким карандашом и блеском, чтобы создать свежий и более молодой вид.
Благодаря макияжу можно выглядеть моложе. Но для того, чтобы косметика освежила и подчеркнула образ, нужно знать несколько простых вещей. Они легки в повторении и не требуют чрезвычайных усилий.
Сила омолаживающего макияжа заключается не в количестве косметики, а в правильном свете, цветах и текстурах, которые создают свежий вид лица, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Как выглядеть моложе на 10 лет?
Подготовьте кожу
Начните макияж с начального ухода. Легкий крем заполнит мелкие морщинки и создаст ровную основу для дальнейшего макияжа. Далее нанесите легкую тональную основу или СС-крем. Плотные матовые текстуры лучше не использовать, потому что они только подчеркивают недостатки.
Выделите глаза
С возрастом веки оседают на глазах и становятся визуально тяжелее. Для того, чтобы освежить лицо, советуем воспользоваться мягкими тенями теплых оттенков. Подойдет коричневый, сливовый или персиковый цвет. Тонкая линия подводки и тушь на верхних ресницах помогут открыть взгляд.
Контур и румяна
Классическое контурирование под скулами может опустить лицо. Вместо этого воспользуйтесь мягким контуром выше собственной скуловой линии и румянами в персиково-абрикосовых тонах.
Брови и губы
С возрастом брови редеют, поэтому нужно поднять арку карандашом – и лицо сразу станет свежим. Губы нужно немного увлажнить малиновым или ягодным блеском. Карандаш должен быть легким, без чрезмерного контура.
В этом сезоне в моду возвращается макияж с четко обведенным контуром губ, что делает их форму более выразительной и устойчивой, пишет Glamour. Для достижения эффекта 90-х годов, стиль предусматривает подготовку губ, очерчивание контура карандашом, корректировки и заполнения, а также завершение макияжа блеском или помадой.
Какие ошибки в макияже старят?
Плотное тональное покрытие и неправильный контуринг могут подчеркнуть недостатки на лице.
Устаревшие брови и темный контур со светлой помадой создают неестественный и стареющий вид.
