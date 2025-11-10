В списке покупок каждой женщины на осеннюю пору есть сапоги, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Независимо от того, хотите ли вы носить обувь каждый день, или хотите инвестировать в красивую пару, модные сапоги станут основой вашего стиля.

Заметные тенденции достаточно легко проследить в инстаграм-профилях инфлюенсерок, которые демонстрируют лучшие пары сапог. Среди всех вариантов обуви есть 5 пар, которые будут доминировать ближайшие месяцы. Одни из них базовые – практичные и удобные, а другие – изысканные, которые придадут образам вау-эффекта.

Какие сапоги в моде в этом году?

До колена на плоском ходу

Классические сапоги до колена уже несколько сезонов не теряют популярности. Эти практичные модели должны быть в каждом обувном шкафу девушки. Актуальными считаются жокейские сапоги, что вдохновлены конным спортом. Выбирайте черный, коричневый или бордовый цвет.

Облегающие сапоги

Осенью в моду возвращаются сапоги-носки. Теперь они представлены в широком разнообразии стилей – от плоской подошвы до высокого каблука. Эта пара обуви хорошо сочетается с различными моделями юбок и добавляет образам изысканности.

Плиссированные сапоги

Эта модель сапог в этом сезоне стала особенно актуальной. Силуэт свободного кроя подойдет для женщин, которые любят выделяться и создавать необычные аутфиты.

Сапоги с ремнем

Ремешки на сапогах представили почти все модные бренды. Количество вариантов обуви представлено в таком ассортименте, что каждый сможет найти что-то для себя.

Коричневые сапоги

Ведущим трендом на несколько ближайших месяцев остается коричневый цвет. Такие сапоги становятся лучшей альтернативой черным сапогам и доступны во всех возможных вариантах – от классической кожи до замши.

