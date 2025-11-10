У списку покупок кожної жінки на осінню пору є чоботи, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Незалежно від того, чи ви хочете носити взуття кожного дня, чи хочете інвестувати в красиву пару, модні чоботи стануть основою вашого стилю.
Помітні тенденції досить легко простежити в інстаграм-профілях інфлюенсерок, які демонструють найкращі пари чобіт. Серед всіх варіантів взуття є 5 пар, які домінуватимуть найближчі місяці. Одні з них базові – практичні та зручні, а інші – вишукані, які додадуть образам вау-ефекту.
Які чоботи в моді цього року?
До коліна на плоскій ході
Класичні чоботи до коліна вже кілька сезонів не втрачають популярності. Ці практичні моделі повинні бути в кожній взуттєвій шафі дівчини. Актуальними вважаються жокейські чоботи, що натхненні кінним спортом. Обирайте чорний, коричневий чи бордовий колір.
Обтислі чоботи
Восени в моду повертаються чоботи-шкарпетки. Тепер вони представлені в широкому розмаїтті стилів – від плоскої підошви до високих підборів. Ця пара взуття гарно поєднується з різними моделями спідниць й додає образам вишуканості.
Плісировані чоботи
Ця модель чобіт цього сезону стала особливо актуальною. Силует вільного крою підійде для жінок, які люблять виділятися й створювати незвичні аутфіти.
Чоботи з ременем
Ремінці на чоботах представили майже всі модні бренди. Кількість варіантів взуття представлена в такому асортименті, що кожен зможе знайти щось для себе.
Коричневі чоботи
Провідним трендом на кілька найближчих місяців залишається коричневий колір. Такі чоботи стають найкращою альтернативою чорним чоботам й доступні у всіх можливих варіантах – від класичної шкіри до замші.
Цього сезону актуальними є білі, тенісні, масивні, Converse та New Balance кросівки, пише Glamour. Кросівки з 90-х, які обожнювали знаменитості, повертаються в моду цієї осені.
Яке взуття в тренді восени?
У тренді – ботфорти з м'якої шкіри, чоботи зі зміїним принтом, бордові відтінки, чоботи для верхової їзди та з м'якою халявою.
Саме чоботи стануть головною родзинкою, дозволяючи грати на контрастах та робити взуття ключовим елементом образу.