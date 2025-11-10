У списку покупок кожної жінки на осінню пору є чоботи, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Незалежно від того, чи ви хочете носити взуття кожного дня, чи хочете інвестувати в красиву пару, модні чоботи стануть основою вашого стилю.

Помітні тенденції досить легко простежити в інстаграм-профілях інфлюенсерок, які демонструють найкращі пари чобіт. Серед всіх варіантів взуття є 5 пар, які домінуватимуть найближчі місяці. Одні з них базові – практичні та зручні, а інші – вишукані, які додадуть образам вау-ефекту.

Які чоботи в моді цього року?

До коліна на плоскій ході

Класичні чоботи до коліна вже кілька сезонів не втрачають популярності. Ці практичні моделі повинні бути в кожній взуттєвій шафі дівчини. Актуальними вважаються жокейські чоботи, що натхненні кінним спортом. Обирайте чорний, коричневий чи бордовий колір.

Обтислі чоботи

Восени в моду повертаються чоботи-шкарпетки. Тепер вони представлені в широкому розмаїтті стилів – від плоскої підошви до високих підборів. Ця пара взуття гарно поєднується з різними моделями спідниць й додає образам вишуканості.

Плісировані чоботи

Ця модель чобіт цього сезону стала особливо актуальною. Силует вільного крою підійде для жінок, які люблять виділятися й створювати незвичні аутфіти.

Чоботи з ременем

Ремінці на чоботах представили майже всі модні бренди. Кількість варіантів взуття представлена в такому асортименті, що кожен зможе знайти щось для себе.

Коричневі чоботи

Провідним трендом на кілька найближчих місяців залишається коричневий колір. Такі чоботи стають найкращою альтернативою чорним чоботам й доступні у всіх можливих варіантах – від класичної шкіри до замші.

