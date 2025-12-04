Такой макияж глаз сильно старит: вы даже не догадывались об этом

Ни для кого не секрет, что макияж способен творить настоящие чудеса. Но несмотря на то, что он улучшает внешность, при неправильном применении косметики, может произойти и обратный эффект. Ошибки в макияже способны сделать взгляд уставшим, а лицо – старше.

Иногда в спешке мы не обращаем внимания на простые правила, но важно знать о них, чтобы самостоятельно не состарить свой вид, пишет 24 Канал со ссылкой на The Page. Есть несколько косметических промахов, которые способны добавить несколько лишних лет, и лучше их не повторять когда красите глаза.

Какой макияж старит?

Использование темных теней

Насыщенные темные тени утяжеляют взгляд и забирают свежесть. Для повседневного мейка лучше выбирать коричневые или бежевые тона, чтобы получить красивый вид.

Толстая подводка

Не всегда получается сделать красивые тонкие стрелки с первого раза. Но если вы нарисовали слишком массивную линию, то глаз визуально уменьшается и выглядит более строгим. Также стоит избегать в дневном макияже окрашивания черным карандашом нижнего века.

Тени с блестками

В период праздников хочется улучшить настроение во всем – даже в создании макияжа, но от теней с блестками стоит отказаться. Лишний блеск утяжеляет веко. Вместо них следует использовать матовые или сатиновые текстуры.



Блестки удешевляют макияж / Фото Pinterest

Объемные ресницы

Длинные ресницы красиво выглядят, но если они слишком густые, то создают неестественный вид. Даже если вы любите наращенные ресницы, то вместо густых 5D, сделайте ставку на натуральный эффект.

Темные брови

Брови формируют вид лица, поэтому очень важно, чтобы они выглядели аккуратно. Откажитесь от четких и резких контуров, поскольку они выглядят очень искусственно.

Визажисты советуют женщинам после 40 лет избегать ярких и блестящих теней, в частности красных и металлизированных, которые могут визуально состарить кожу, пишет She Finds. Рекомендуется использовать матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость для светлой кожи и мокко для темной, чтобы создать естественный вид.

Какие еще есть интересные советы?