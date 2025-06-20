Не испортите свадьбу: 5 распространенных ошибок в макияже невест

Перед свадьбой особенно остро ощущается праздничная суета. Ежедневно есть множество задач, поэтому невеста может упустить из виду макияж, полагаясь на профессионализм мастера. Впрочем, есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы не испортить себе свадьбу.

Каждая невеста хочет иметь в день своей свадьбы безупречный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на RSVP Live. За роскошный вид отвечает не только платье, но и прическа и макияж. Из-за распространенных ошибок, даже лучший макияж может испортиться.

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Ошибки в свадебном макияже

Визажистка Саффрон Хьюз поделилась советами, которые помогут избежать проблем и сохранят макияж от утра до ночи. Если придерживаться ее рекомендаций, то невеста будет сиять в течение всего празднования свадьбы.

Отсутствие ухода за кожей

Макияж будет плохо смотреться на раздраженной и сухой коже, поэтому за месяц до свадьбы стоит увлажнять лицо и избегать любых неизвестных средств, которые могут вызвать аллергию. Подготовленная кожа поможет макияжу держаться дольше.

Игнорирование пробного макияжа

Каждой невесте обязательно нужно делать пробный макияж, чтобы понять, подходит ли он ей, и что в нем можно улучшить. Если этого не сделать, то в день свадьбы есть все шансы получить макияж, который не понравится.



Перед свадьбой нужно сделать пробный макияж / Фото Pinterest

Жажда экспериментов

На собственной свадьбе хочется всех поразить и удивить, но не стоит прибегать к разительным изменениям во внешности. К примеру, сложный контуринг и яркие тени только привлекать лишнее внимание. Зато естественные тона будут выглядеть дорого и элегантно.

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Корректировка бровей до свадьбы

Сделать новую форму бровей до свадьбы – это риск, который может обернуться для невесты плачевно. К мастеру стоит обратиться за неделю до свадьбы, а за несколько дней до праздника можно выщипать отросшие волоски, но ни в коем случае не менять форму.

Отсутствие набора косметики

Стойкий макияж со временем нуждается в обновлении, особенно быстро теряется губная помада на губах. Чтобы обновлять макияж, стоит договориться с визажисткой о том, чтобы она дала вам помаду и блеск, которые использовала в вашем макияже.