От принцессы Дианы до Кейт Миддлтон: любимые духи известных женщин

В современном мире все привыкли черпать вдохновение от известных инфлюенсеров и подбирать для себя не только наряды, но и вдохновляться их аксессуарами, украшениями и даже парфюмами.

Известные знаменитости также имеют свои парфюмерные автографы, которые раскрывают их грани личности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Именно некоторые звезды поспособствовали тому, чтобы определенные духи стали культовыми и ассоциировались с их именем.

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В подборке рассказываем о легендарных ароматах, которые обожали самые известные звезды мира.

Одри Хепберн – L'Interdit, Givenchy

Аромат создал Юбер де Живанши в знак любви к своей музе Одри Хепберн. Запах имеет пудрово-цветочные ноты и идеально подойдет для тех, кто начинает знакомиться с парфюмами Givenchy.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Мэрилин Монро – Chanel N°5

Этот аромат является легендарным и до сих пор востребован многими женщинами. Мэрилин Монро рассказывала, что не расставалась с этим ароматом даже во сне и любила пахнуть невероятным парфюмом в собственной постели.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Леди Диана – Diorissimo, Dior

Принцесса Диана любила выразительные цветочные композиции. К ее любимым ароматам принадлежали Diorissimo от Dior, 24 Faubourg от Hermès, So Pretty от Cartier и культовый Bluebell британского бренда Penhaligon's.

Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Кейт Миддлтон – White Gardenia Petals, Illuminum

Этот парфюм Кейт Миддлтон наносила в день своей свадьбы. Нежную композицию с нотой гардении герцогиня Кембриджская время от времени меняет на Orange Blossom от Jo Malone с аккордами апельсинового цвета и цитруса.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Меган Маркл – Wood Sage & Sea Salt, Jo Malone London

Герцогиня Сассекская обожает духи от британского бренда Jo Malone. В ее парфюмерном гардеробе также есть Wild Bluebell и любимый древесно-солочный Wood Sage & Sea Salt.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

К слову, есть 5 цветочных ароматов, которые любят все женщины. Каждый парфюм характеризуется своей уникальной композицией нот, создавая приятный ароматный шлейф, подходящий для разных случаев и сезонов.