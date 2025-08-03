После 50 лет большинство женщин красят волосы, чтобы скрыть седину и добавить образу немного свежести. Кроме удачно подобранной стрижки, цвет волос тоже играет большое значение, поэтому парикмахеры советуют выбрать такую краску, которая отминусует несколько лет.

Парикмахеры уже хорошо разбираются в том, что подходит женщинам в старшем возрасте, поэтому посоветовали несколько оттенков красок, которые способны освежить вид на глазах, пишет 24 Канал.

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В какой цвет покрасить волосы после 50 лет?

Стилисты даже отмечают, что цвет волос в определенных случаях способен омолодить ничем не хуже, чем косметическая процедура. Нужно лишь выбрать правильный оттенок. Предложенные нами варианты смогут омолодить от 5 до 10 лет.

Теплый блонд

Светлый тон волос всегда освежает образ, поэтому хорошо подходит для окрашивания для женщин после 50 лет. От чистого блонда в этом возрасте стоит отказаться, выбрав взамен нежный пшеничный или медовый оттенок.



Оттенки волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Карамельный оттенок

Оттенок прекрасно подходит старшим женщинам, которые хотят омолодить свой вид. Особенно красиво смотрится тон с бронзовым отливом. По словам стилистов, такой оттенок освежает и омолаживает лицо.



Оттенки волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Ореховый оттенок

Для женщин с теплым цветотипом кожи после 50 лет хорошо подходит ореховый оттенок. Он прекрасно осветляет лицо, отвлекает внимание от тусклости, а удачно подобранная прическа способна скрыть возрастные изменения.



Оттенки волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

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