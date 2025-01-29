Зачем использовать овсянку на жирном пятне: результат удивит многих

Порой жирные пятна становятся заметными на одежде неожиданно, а специального средства для их выведения нет. Чтобы вывести пятно в домашних условиях, понадобится довольно необычный продукт, который почти не используют в бытовых целях - овсяные хлопья.

С любым жирным пятном надо действовать оперативно, пишет 24 Канал. Важно вывести его сразу, или в первые часы после загрязнения. Чем дольше пятно на одежде, тем труднее от него будет избавиться.

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Как вывести пятно овсянкой

Овсяные хлопья нужны для того, чтобы впитать в себя остатки жира. Перед использованием овсянку нужно смолоть в кофемолке до порошкообразного состояния и тогда уже нанести на пятно. Подождите несколько минут, чтобы порошок вобрал жир, который еще не успел въесться в волокна ткани. Такой лайфхак можно использовать в случае, если дома нет соли.

После указанного времени уберите овсяный порошок и бросьте вещь стирать в стиральную машинку. Чтобы пятно точно сошло, перед стиркой обработайте ее хозяйственным мылом или пятновыводителем. Если его нет, тогда подойдет моющее средство для посуды.

Помните, что овсянка поможет вывести свежее пятно от жира. Со старыми загрязнениями ей не удастся справиться.



Жир выводит обычная овсянка / Фото Pexels

Чем еще вывести жирное пятно

Избавиться от жирного пятна поможет раствор на основе уксуса. Его нужно смешать с водой в одинаковой пропорции и оставить на пятне на 15 минут, а после этого бросить в стирку.

Если надо вывести застарелое пятно – поможет крахмал. Его надо растворить в воде, нагреть и замочить в жидкости одежду на 10 минут. Метод выводит пятна с джинсов, куртки или любых других вещей.

Жирное пятно хорошо впитывает зубной порошок. Его нужно втирать в ткань, пока он не заберет на себя весь сыр, а затем бросить в стирку.