Это стыдно покупать: антитрендовые пальто осени, которые уже никто не носит годами

Верхняя одежда в осеннюю пору является важным элементом гардероба, поскольку завершает все наши образы. В моде осенние несколько лет длинные пальто длины миди или макси на пуговицах или поясе, впрочем некоторые до сих пор могут носить пальто, которое вышло из моды давным-давно. От такого варианта наряда надо отказаться.

Каждый сезон в мире моды формируется список вещей, который является устаревшим и способен испортить наш образ, пишет Lady 24. Верхняя одежда в холодное время года является показателем вашего чувства стиля и вкуса. Именно поэтому стоит обязательно отказаться от вещей, которые уже давно вышли из моды.

К теме Перестаньте покупать это уже: что перестанет быть модным в 2025 году

Короткое пальто

Пальто в короткой длине было модным очень давно. Сейчас практически такие пальто не пользуются популярностью, поэтому от них надо отказаться. Чаще всего вариант такого пальто встречается на старших женщинах, впрочем им тоже стоит избавиться от такого фасона и выбрать более длинную верхнюю одежду.



Антитрендовые пальто осени / Фото Pinterest

Пальто с капюшоном

Эти пальто выглядят несколько смешно и не совсем практично. Их создали для того, чтобы благодаря капюшону мы могли защититься от ветра и дождя, впрочем выглядит такая верхняя одежда не стильно и антитрендово. В качестве альтернативы лучше выбрать пуховик с капюшоном.



Антитрендовые пальто осени / Фото Pinterest

Пальто на молнии

Модель пальто на молнии преобладает для женщин старшего возраста, но даже такая верхняя одежда уже тоже вышла из моды. Лучше делать ставку на элегантное пальто с пуговицами, которое подчеркнет образ, а вот от молнии, которая добавляет пальто дешевизны стоит отказаться.



Антитрендовые пальто осени / Фото Pinterest

Покупайте этой осенью пальто в длине макси черного, серого или коричневого цвета на пуговицах, или с поясом, которые смогут удачно дополнить ваши лучшие образы с кроссовками или сапогами на каблуках.