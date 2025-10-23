5 пальто осени, которые сделают образ дорогим: это самая модная одежда сезона
- Этой осенью в моде пальто макси, двухцветные модели и пальто с палантином, которые добавляют образу изысканности и тепла.
- Популярные цвета включают хаки, оливковый, молочный, серый и коричневый, а также меховые пальто в короткой и длинной версии.
В осеннюю пору именно пальто становится тем акцентом, который задает тон всему образу. Благодаря правильно подобранной верхней одежде можно удачно завершить стильный образ.
Стилисты говорят, что нужно серьезно относиться к верхней одежде, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Пальто является гораздо более важной составляющей, чем то, какие вещи под ним. В подборке вы найдете идеальные модели пальто, в которые стоит инвестировать.
В этом сезоне актуальными останутся длинные классические силуэты, а новинкой станет – сочетание цветов. Большинство представленных пальто – универсальные и элегантные, поэтому советуем обратить на них внимание.
Какие пальто в моде осенью?
Пальто длины макси
Модель в длине макси имеет роскошный вид. Такие пальто представили многие дизайнеры, поэтому можете смело добавлять изысканную верхнюю одежду в свой гардероб.
Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest
Пальто с палантином
Пальто с палантином возвращаются и становятся настоящим хитом. Выглядит вещь изысканно, а благодаря шарфу добавляет тепла и желаемого объема. В этом году набирают популярность укороченные пальто с палантином, которые ласково называют куртками с шарфами.
Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest
Акцент на талии
После того, как в моду вошли приталенные жакеты, дальше в ход пошли приталенные пальто. Они прекрасно формируют женский силуэт, удачно балансируя между элегантностью и практичностью.
Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest
Оттенок хаки
Земляные, природные тона этой осенью довольно популярны. Выбирайте для себя цвет хаки или оливковый. В сочетании с базовыми вещами, такое пальто будет иметь благородный вид. А еще такая верхняя одежда подойдет для тех, кто устал от черных или серых пальто.
Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest
Двухцветные модели
В этом сезоне в моду входит двухцветное пальто, которое выглядит достаточно свежо и интересно. Ярые модницы уже могут начинать искать такую верхнюю одежду для себя.
Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest
Издание Vogue пишет, что в моде также будет меховое пальто в короткой и длинной версии. Среди трендовых цветов – молочное, серое и коричневое. А вот для тех, кто хочет подобрать для себя что-то особенное – может обратить внимание на пальто-платье с расклешенным низом.
Какую верхнюю одежду купить на осень?
Осенью всегда остаются модными классические пальто, впрочем их можно заменить на яркие варианты, вельветовые жакеты, клетчатые куртки, одежда с искусственным мехом или кардиганы макси.
Пальто в стиле пончо, из искусственного меха и в длине макси также входят в модные тренды осени.
