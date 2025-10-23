5 пальто осени, которые сделают образ дорогим: это самая модная одежда сезона

В осеннюю пору именно пальто становится тем акцентом, который задает тон всему образу. Благодаря правильно подобранной верхней одежде можно удачно завершить стильный образ.

Стилисты говорят, что нужно серьезно относиться к верхней одежде, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Пальто является гораздо более важной составляющей, чем то, какие вещи под ним. В подборке вы найдете идеальные модели пальто, в которые стоит инвестировать.

Читайте также С чем носить кожаную куртку в октябре: образы для дождливых и солнечных дней

В этом сезоне актуальными останутся длинные классические силуэты, а новинкой станет – сочетание цветов. Большинство представленных пальто – универсальные и элегантные, поэтому советуем обратить на них внимание.

Какие пальто в моде осенью?

Пальто длины макси

Модель в длине макси имеет роскошный вид. Такие пальто представили многие дизайнеры, поэтому можете смело добавлять изысканную верхнюю одежду в свой гардероб.



Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest

Пальто с палантином

Пальто с палантином возвращаются и становятся настоящим хитом. Выглядит вещь изысканно, а благодаря шарфу добавляет тепла и желаемого объема. В этом году набирают популярность укороченные пальто с палантином, которые ласково называют куртками с шарфами.



Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest

Акцент на талии

После того, как в моду вошли приталенные жакеты, дальше в ход пошли приталенные пальто. Они прекрасно формируют женский силуэт, удачно балансируя между элегантностью и практичностью.



Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest

Оттенок хаки

Земляные, природные тона этой осенью довольно популярны. Выбирайте для себя цвет хаки или оливковый. В сочетании с базовыми вещами, такое пальто будет иметь благородный вид. А еще такая верхняя одежда подойдет для тех, кто устал от черных или серых пальто.



Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest

Двухцветные модели

В этом сезоне в моду входит двухцветное пальто, которое выглядит достаточно свежо и интересно. Ярые модницы уже могут начинать искать такую верхнюю одежду для себя.



Модные пальто на осень-зиму 2025 / Фото Pinterest

Издание Vogue пишет, что в моде также будет меховое пальто в короткой и длинной версии. Среди трендовых цветов – молочное, серое и коричневое. А вот для тех, кто хочет подобрать для себя что-то особенное – может обратить внимание на пальто-платье с расклешенным низом.

Какую верхнюю одежду купить на осень?