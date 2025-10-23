5 пальт осені, які зроблять образ дорогим: це наймодніший одяг сезону

В осінню пору саме пальто стає тим акцентом, який задає тон усьому образу. Завдяки правильно підібраному верхньому одягу можна вдало завершити стильний образ.

Стилісти кажуть, що потрібно серйозно ставитися до верхнього одягу, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Пальто є набагато важливішою складовою, аніж те, які речі під ним. У добірці ви віднайдете ідеальні моделі пальта, у які варто інвестувати.

Читайте також З чим носити шкіряну куртку у жовтні: образи для дощових та сонячних днів

Цього сезону актуальними залишаться довгі класичні силуети, а новинкою стане – поєднання кольорів. Більшість представлених пальт – універсальні та елегантні, тому радимо звернути на них увагу.

Які пальта в моді восени?

Пальто довжини максі

Модель у довжині максі має розкішний вигляд. Такі пальта представили багато дизайнерів, тож можете сміливо додавати вишуканий верхній одяг до свого гардероба.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Пальто з палантином

Пальта з палантином повертаються й стають справжнім хітом. Виглядає річ вишукано, а завдяки шарфу додає тепла й бажаного об’єму. Цього року набирають популярності вкорочені пальта з палантином, які лагідно називають куртками з шарфами.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Акцент на талії

Після того, як у моду увійшли приталені жакети, далі в хід пішли приталені пальта. Вони чудово формують жіночий силует, вдало балансуючи між елегантністю та практичністю.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Відтінок хакі

Земляні, природні тони цієї осені є доволі популярними. Обирайте для себе колір хакі чи оливковий. В поєднанні з базовими речима, таке пальто матиме благородний вигляд. А ще такий верхній одяг підійде для тих, хто втомився від чорних чи сірих пальт.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Двоколірні моделі

Цього сезону в моду входить двоколірне пальто, яке виглядає досить свіжо й цікаво. Затяті модниці вже можуть починати шукати такий верхній одяг для себе.



Модні пальта на осінь-зиму 2025 / Фото Pinterest

Видання Vogue пише, що в моді також буде хутряне пальто в короткій та довгій версії. Серед трендових кольорів – молочне, сіре та коричневе. А от для тих, хто хоче підібрати для себе щось особливе – може звернути увагу на пальто-сукню з розкльошеним низом.

Який верхній одяг купити на осінь?