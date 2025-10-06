Икона 90-х годов Памела Андерсон недавно сменила прическу. Знаменитость не только задала тренд на интересный цвет волос, но и своим примером возродила давнюю моду на массивные плечи.

Последние годы Памела Андерсон демонстрирует настоящую эволюцию стиля, пишет 24 Канал со ссылкой на WWD. Знаменитость внезапно отошла от образа секс-символа 90-х к сдержанному и изысканному виду.

Как одевается Памела Андерсон?

Довольно часто знаменитость появляется на светских мероприятиях в наряде одного цвета. Часто это белый, черный, серый или пастельный оттенок. На шоу Mugler Памела Андерсон пришла в черном платье с блестящими нитями. Платье было украшено длинными рукавами, высоким воротником-стойкой и акцентными острыми плечами.

Выбор платья Памелы очень напоминал образы 80-х годов. В то время все носили такие платья, главной изюминкой которых были массивные плечики. Это касалось не только платьев, но и блуз и рубашек. Объемные плечики тогда считались последним писком моды.

Знаменитость решила этот образ дополнить только черными остроносыми мюлями на каблуках и большими золотистыми серьгами, которые также были актуальными в 80-х годах. Больше никакими аксессуарами или сумками Памела не дополняла образ, чтобы сконцентрировать внимание на одном элементе – платья.

Кроме привычного для нас вида без макияжа, актриса поразила публику новым цветом волос. Звезда отказалась от платинового блонда в пользу медно-красного цвета волос и слоистой стрижки. Своим примером звезда показала, что не боится изменений и самовыражения.



Изысканный образ Памелы Андерсон / Фото Getty Images

Находясь в Париже, Екатерина Усик также поразила образом в стиле 80-х годов. На своей странице в инстаграме она опубликовала безупречный аутфит, который создала на основе ботфортов на каблуках и блестящего платья с массивными плечиками. Похоже, мода на этот наряд начинает возвращаться.

