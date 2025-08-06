Именно роза является самым популярным парфюмерным ингредиентом, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Ее добавляют почти во все знаковые духи от знаменитых брендов. Роза является главным магнитом, поэтому очаровывает запахом женщин и заставляет оборачиваться после шлейфа даже мужчин.

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Какие духи пахнут розой?

Парфюмеры чаще всего используют в композициях столичные, болгарские и турецкие розы. Все они имеют разное звучание нот. Самые интересные духи с запахом розы предлагаем посмотреть ниже в материале.

Gris Dior

В этой композиции роза окутана дубовым мхом, медом и пачулями. Аромат имеет невероятный шлейф и создает невероятную ауру вокруг своей обладательницы.



Ароматы с запахом розы / Фото Pinterest

Paris Chanel

Аромат посвященный Парижу, который очень чувственно пахнет розами, розовым перцем, пачулями и цитрусовыми. Кто хочет почувствовать запах Франции, тогда непременно должен обратить внимание на этот парфюм.



Ароматы с запахом розы / Фото Pinterest

Pure Rose Cartier

Парфюм имеет четкий запах розы с каплями дождя. Аромат подойдет для женщины любого возраста.



Ароматы с запахом розы / Фото Pinterest

Red Roses Cologne Jo Malone

Бордовую розу довершает запах меда. Такое простое и эффектное сочетание не оставит равнодушным никого.



Ароматы с запахом розы / Фото Pinterest

Rosa Rossa Harvest Guerlain

В этом аромате сочетается болгарская и турецкая роза. Дополняют композицию ноты личи и черной смородины.



Ароматы с запахом розы / Фото Pinterest

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