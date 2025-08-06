Саме троянда є найпопулярнішим парфумерним інгредієнтом, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Її додають майже у всі знакові парфуми від знаменитих брендів. Троянда є головним магнітом, тож зачаровує запахом жінок та змушує обертатися після шлейфу навіть чоловіків.

Читайте також 5 чарівних парфумів з ароматом півонії: легко закрутять всім голову

Які парфуми пахнуть трояндою?

Парфумери найчастіше використовують у композиціях столистяні, болгарські та турецькі троянди. Всі вони мають різне звучання нот. Найцікавіші парфуми із запахом троянди пропонуємо переглянути нижче у матеріалі.

Gris Dior

У цій композиції троянда оповита дубовим мохом, медом та пачулями. Аромат має неймовірний шлейф та створює неймовірну ауру навколо своєї власниці.



Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest

Paris Chanel

Аромат присвячений Парижу, який дуже чуттєво пахне трояндами, рожевим перцем, пачулями та цитрусовими. Хто хоче відчути запах Франції, тоді неодмінно має звернути увагу на цей парфум.



Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest

Pure Rose Cartier

Парфум має чіткий запах троянди з краплями дощу. Аромат підійде для жінки будь-якого віку.



Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest

Red Roses Cologne Jo Malone

Бордову троянду довершує запах меду. Таке просте та ефектне поєднання не залишить байдужим нікого.



Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest

Rosa Rossa Harvest Guerlain

У цьому ароматі поєднана болгарська й турецька троянда. Доповнюють композицію ноти лічі та чорної смородини.



Аромати із запахом троянди / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли про 5 парфумів, які пахнуть літом. До кращих ароматів увійшли парфуми із запахом відпустки.