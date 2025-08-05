5 волшебных духов с ароматом пиона: легко вскружат всем голову
- Статья описывает 5 духов с ароматом пиона, которые легко сочетаются с другими цветочными нотами.
- К ароматам с пионом относятся Miss Dior Blooming Bouquet, Good Girl Blush от Carolina Herrera, Rose de Chine от Tom Ford, Nude Bouquet от Zara и Attrape-Rêves от Louis Vuitton.
Сезон пионов уже прошел, но вспомнить их невероятный запах достаточно просто. Достаточно лишь добавить в свою коллекцию духов нежный аромат с запахом этих весенних цветов.
Парфюмеры любят в композиции пион, потому что он легко комбинируется с другими цветами – от ландыша до розы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Предлагаем узнать о нескольких ароматах, которые стоят вашего внимания.
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Какие духи пахнут пионом?
Miss Dior Blooming Bouquet
Розовый флакон с бантиком на горлышке уже приковывает внимание многих девушек. В этом аромате соединился пион с дамасской розой, душистым горошком и белым мускусом.
Духи с запахом пионов / Фото Pinterest
Good Girl Blush, Carolina Herrera
Аромат окутан невероятным ландышем в перемешку с пионовыми лепестками, ванилью и кумарином.
Духи с запахом пионов / Фото Pinterest
Rose de Chine Tom Ford
Китайская роза дополнена в этом парфюме миррой, ладаном и пионом. Запах понравится всем, кто любит эффектные ароматы с длинным шлейфом.
Духи с запахом пионов / Фото Pinterest
Nude Bouquet, Zara
Парфюм является бюджетным, но очень пахучим. В композиции сочетаются три ноты – ваниль, черешня и пион, которые очень по-летнему звучат.
Духи с запахом пионов / Фото Pinterest
Attrape-Rêves Louis Vuitton
Пион в этом аромате переплетен с нотами какао и пачули. К этому цветку парфюмер решил добавить еще и запах королевы сада – розы.
Духи с запахом пионов / Фото Pinterest
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