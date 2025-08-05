Сезон пионов уже прошел, но вспомнить их невероятный запах достаточно просто. Достаточно лишь добавить в свою коллекцию духов нежный аромат с запахом этих весенних цветов.

Парфюмеры любят в композиции пион, потому что он легко комбинируется с другими цветами – от ландыша до розы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Предлагаем узнать о нескольких ароматах, которые стоят вашего внимания.

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Какие духи пахнут пионом?

Miss Dior Blooming Bouquet

Розовый флакон с бантиком на горлышке уже приковывает внимание многих девушек. В этом аромате соединился пион с дамасской розой, душистым горошком и белым мускусом.



Духи с запахом пионов / Фото Pinterest

Good Girl Blush, Carolina Herrera

Аромат окутан невероятным ландышем в перемешку с пионовыми лепестками, ванилью и кумарином.



Духи с запахом пионов / Фото Pinterest

Rose de Chine Tom Ford

Китайская роза дополнена в этом парфюме миррой, ладаном и пионом. Запах понравится всем, кто любит эффектные ароматы с длинным шлейфом.



Духи с запахом пионов / Фото Pinterest

Nude Bouquet, Zara

Парфюм является бюджетным, но очень пахучим. В композиции сочетаются три ноты – ваниль, черешня и пион, которые очень по-летнему звучат.



Духи с запахом пионов / Фото Pinterest

Attrape-Rêves Louis Vuitton

Пион в этом аромате переплетен с нотами какао и пачули. К этому цветку парфюмер решил добавить еще и запах королевы сада – розы.



Духи с запахом пионов / Фото Pinterest

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