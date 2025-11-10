Укр Рус
5 парфюмов, которые выбирает богатая женщина: ароматы роскоши и статусности
10 ноября, 15:18
3

5 парфюмов, которые выбирает богатая женщина: ароматы роскоши и статусности

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • В список парфюмов, которые выбирают женщины со вкусом к роскоши, входят ароматы с запахом миндаля, такие как Parfums De Marly – Valaya Exclusif и Prada – Infusion d'Amande.
  • Ароматы, как Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude и Marc Jacobs – Perfect, сочетают миндаль с другими нотами, создавая изысканные и статусные композиции.

В список бестселлеров среди парфюмов входят ароматы с запахом миндаля. Они имеют сладковатый запах, но достаточно стойкие и подойдут для тех женщин, которые любят гурманские ароматы.

Миндаль является самой интересной ароматической нотой в парфюмерной индустрии, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Орех имеет уникальный запах и сочетается со всеми другими ароматическими нотами. Часто ароматы миндаля выбирают женщины, которые хотят пахнуть дорого и статусно.

Какими духами пахнет богатая женщина?

Parfums De Marly – Valaya Exclusif

Этот элегантный и изысканный аромат содержит нотки миндаля и открывается запахом мандарина и бергамота, за которыми следуют аккорды цветка апельсина, а затем белые цветы и пудровые ноты, составляющие сердце парфюма. Эфирный парфюм несет в себе дозу изысканной сладости.

Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Prada – Infusion d'Amande

Аромат довольно нежный и соблазнительный, поэтому идеально подходит для разных случаев жизни. Ключевые ноты аромата состоят из горького миндаля, гелиотропа, ягод тонка, мускуса и эссенции аниса.


Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude

Эти духи идеально подходят для холодных осенних дней. Верхние ноты окутаны миндалем и тмином, а сердце состоит из малины и кедра, а база – из сандала, уду и ванили. Аромат достаточно стойкий, поэтому оставляет после себя стойкий шлейф.


Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Marc Jacobs – Perfect

Парфюм подойдет для тех, кто не любит тяжелые композиции. Попробовав аромат однажды, вам захочется использовать его постоянно. Ключевыми нотами являются ревень и нарцисс, которые сочетаются с миндальным молоком.


Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Killian – Rolling in Love

Это один из самых интересных духов с ноткой миндаля. Аромат довершен миртом, ирисом и мускусом.


Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Какие культовые духи любили наши мамы?

  • 20 лет назад в моде были духи от Avon, такие как Little Black Dress, Perceive, Today, Pur Blanca и Far Away, были очень популярными.

  • Каждый из этих ароматов имел уникальную композицию, включавшую ноты сандала, гардении, мускуса, груши и жасмина.

Частые вопросы

Почему миндаль является популярной ароматической нотой в парфюмерии?

Миндаль имеет уникальный запах, который сочетается со всеми другими ароматическими нотами - это делает его привлекательным выбором для тех, кто хочет пахнуть дорого и статусно.

Какие духи с нотками миндаля подходят для разных случаев жизни?

Prada - Infusion d'Amande является нежным и соблазнительным ароматом с нотками горького миндаля, гелиотропа, ягод тонка, мускуса и эссенции аниса - он идеально подходит для разных случаев жизни.

Какие ароматы подходят для осенних дней?

Guerlain - L'Art & La Matière Oud Nude идеально подходят для холодных осенних дней с верхними нотами миндаля и тмина, сердцем из малины и кедра, а также базой из сандала, уду и ванили.