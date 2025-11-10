5 парфумів, які обирає багата жінка: аромати розкоші й статусності

До списку бестселерів серед парфумів входять аромати із запахом мигдалю. Вони мають солодкуватий запах, але досить стійкі й підійдуть для тих жінок, які люблять гурманські аромати.

Мигдаль є найцікавішою ароматичною нотою у парфумерній індустрії, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Горіх має унікальний запах та поєднується з усіма іншими ароматичними нотами. Часто аромати мигдалю обирають жінки, які хочуть пахнути дорого та статусно.

Якими парфумами пахне багата жінка?

Parfums De Marly – Valaya Exclusif

Цей елегантний та вишуканий аромат містить нотки мигдалю й відкривається запахом мандарина та бергамоту, за якими йдуть акорди квітки апельсина, а тоді білі квіти й пудрові ноти, що складають серце парфумів. Ефірний парфум несе в собі дозу вишуканої солодкості.

Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Prada – Infusion d'Amande

Аромат доволі ніжний та спокусливий, тому ідеально підходить для різних випадків життя. Ключові ноти аромату складаються з гіркого мигдалю, геліотропу, ягід тонка, мускуу й есенції анісу.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude

Ці парфуми ідеально підходять для холодних осінніх днів. Верхні ноти оповиті мигдалем та кмином, а серце складається з малини та кедра, а база – з сандалу, уду й ванілі. Аромат досить стійкий, тож залишає після себе стійкий шлейф.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Marc Jacobs – Perfect

Парфум підійде для тих, хто не любить важкі композиції. Спробувавши аромат одного разу, вам захочеться використовувати його постійно. Ключовими нотами є ревінь та нарцис, які поєднуються з мигдальним молоком.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Killian – Rolling in Love

Це один з найцікавіших парфумів з ноткою мигдалю. Аромат довершений миртом, ірисом та мускусом.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

