Лучшие духи на лето: ароматы, которые очаруют всех женщин
- В статье обсуждаются летние духи, которые включают ароматы от Acqua di Parma, Hermès, Jo Malone London, Miller Harris, и Parfums Dusita, с акцентом на свежие и легкие ноты.
- Парфюмы содержат такие ингредиенты, как цитрусовые, лаванда, ревень, шалфей, бергамот, жасмин, ветивер и ваниль, которые создают ощущение прохлады и свежести в жаркие дни.
Летом хочется легких ароматов, которые довершат лаконичный образ, и смогут навеять воспоминания и напомнить об отпуске. Есть несколько замечательных парфюмов со свежим звучанием, которые способны улучшить настроение и прекрасно подойдут в жаркие дни.
В теплое время всегда хочется чего-то прохладного и освежающего, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Идеально подобранный аромат способен подарить ощущение моря, ветра или утреннего сада. В подборке собраны лучшие свежие ароматы – от цитрусовых до морских нот, которые смогут освежить ваш день.
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Acqua di parma, Buongiorno
Этот аромат открывается цитрусовыми нотами лимона, сочетаясь с зеленым базиликом, прохладной мятой и розмарином. В сердце присутствует лаванда и мандариновые листья, а база состоит из амбры, белого мускуса и кедровой древесины.
Духи на лето 2025 / Фото Pinterest
Hermès, Eau de Rhubarbe Ecarlate
Парфюм имеет в композиции кислые красные ягоды и свежий ревень, который напоминает очень вкусный прохладный коктейль в жаркий солнечный день.
Духи на лето 2025 / Фото Pinterest
Jo Malone London, Wood Sage & Sea Salt
Аромат является чистым и прохладным. В нем сочетается запах волн и водорослей. Шалфей переплетается с цитрусовыми, влажной древесиной и душистой амбретой.
Духи на лето 2025 / Фото Pinterest
Miller Harris, Lumière Dorée
Парфюм понравится всем, кто любит цитрусово-цветочные ароматы. В композиции присутствует запах бергамота, горького апельсина, жасмина, кислых цитрусовых и белых цветов.
Духи на лето 2025 / Фото Pinterest
Parfums Dusita, Erawan
Эта парфюмированная вода имеет шалфейный зеленый старт, который сплетается с нагретым солнцем сеном и переходит в землистый запах ветивера, мха и сладкой ванили. Композиция еще наполнена цитрусовыми, травянистыми и табачными нотами.
Духи на лето 2025 / Фото Pinterest
Кстати, недавно мы рассказывали о духи, которые пахнут цитрусовыми, поэтому советуем обратить на них внимание.