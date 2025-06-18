Лучшие духи на лето: ароматы, которые очаруют всех женщин

Летом хочется легких ароматов, которые довершат лаконичный образ, и смогут навеять воспоминания и напомнить об отпуске. Есть несколько замечательных парфюмов со свежим звучанием, которые способны улучшить настроение и прекрасно подойдут в жаркие дни.

В теплое время всегда хочется чего-то прохладного и освежающего, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Идеально подобранный аромат способен подарить ощущение моря, ветра или утреннего сада. В подборке собраны лучшие свежие ароматы – от цитрусовых до морских нот, которые смогут освежить ваш день.

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Acqua di parma, Buongiorno

Этот аромат открывается цитрусовыми нотами лимона, сочетаясь с зеленым базиликом, прохладной мятой и розмарином. В сердце присутствует лаванда и мандариновые листья, а база состоит из амбры, белого мускуса и кедровой древесины.



Духи на лето 2025 / Фото Pinterest

Hermès, Eau de Rhubarbe Ecarlate

Парфюм имеет в композиции кислые красные ягоды и свежий ревень, который напоминает очень вкусный прохладный коктейль в жаркий солнечный день.



Духи на лето 2025 / Фото Pinterest

Jo Malone London, Wood Sage & Sea Salt

Аромат является чистым и прохладным. В нем сочетается запах волн и водорослей. Шалфей переплетается с цитрусовыми, влажной древесиной и душистой амбретой.



Духи на лето 2025 / Фото Pinterest

Miller Harris, Lumière Dorée

Парфюм понравится всем, кто любит цитрусово-цветочные ароматы. В композиции присутствует запах бергамота, горького апельсина, жасмина, кислых цитрусовых и белых цветов.



Духи на лето 2025 / Фото Pinterest

Parfums Dusita, Erawan

Эта парфюмированная вода имеет шалфейный зеленый старт, который сплетается с нагретым солнцем сеном и переходит в землистый запах ветивера, мха и сладкой ванили. Композиция еще наполнена цитрусовыми, травянистыми и табачными нотами.



Духи на лето 2025 / Фото Pinterest

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