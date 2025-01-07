Культовые духи, которые стали современной классикой: ароматы, которые любят миллионы

В парфюмерном магазине можно найти бесчисленное количество ароматов на любой вкус. Среди ассортимента будут старые версии выпущенные еще в нулевых и современные. Многие женщины отдают предпочтение новым ароматам, впрочем большинство все же предпочитают выбирать знакомые запахи, которые уже стали культовыми.

Эти композиции получили широкую популярность и пришлись по вкусу многим, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В материале рассказываем о самых известных духах последних 20 лет. Если определенные ароматы вы еще не имели в своих коллекциях, тогда смело можете их добавить.

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Dior, Miss Dior Blooming Bouquet

Обновленную версию аромата Miss Dior выпустили в 2023 году. Начальная нота состоит из цитрусовых брызг бергамота и душистого горошка. Сердце парфюмерной композиции наполнено благоуханием пиона и дамасской розы, а база окутана мускусом. Этот аромат цветочный, весенний и нежный.



Культовые духи, которые любят все / Фото Pinterest

Chanel, Chance Eau Tendre

Один из самых известных духов современности является легким и весенним. Аромат окутан грейпфрутом, айвой, свежими цветами, жасмином и гиацинтом. База наполнена кедровой древесиной, амброй и мягким мускусом.



Ароматы, которые любят миллионы / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, Black Opium

Парфюм является сладким и гурманским. Раскрывается начальная нота сочной грушей и пряным перцем. Сердце парфюма окутано крепким кофе с миндалем и лакрицей, а базовая нота окутана пачулей и ванилью. Аромат является цветочным, кофейным и ванильным.



Культовые духи, которые любят все / Фото Pinterest

Versace, Bright Crystal

Эти духи созданы еще в 2006 году. Аромат открывается благодаря спелому гранату, а дальше сердце наполнено букетом из пионов, лотоса и магнолии в перемешку с мускусом и амброй. Парфюм имеет прохладную свежесть, приятную кислинку и фруктово-цветочное звучание.



Ароматы, которые любят миллионы / Фото Pinterest

Tom Ford, Tobacco Vanille

Аромат окутывает благоуханием крепкого табака, сладкой ванили, сухофруктов и бархатного какао. Некоторые чувствуют ванильно-табачный дуэт, а вот некоторые чувствуют вишню, корицу и шоколад.



Культовые духи, которые любят все / Фото Pinterest

Giorgio Armani, Si

Многие говорят, что этот аромат влюбляет с первого вдоха. Вас ждет запах листьев черной смородины, бархатная роза и фрезия в сочетании сладким ванильным послевкусием. Парфюмированная вода имеет интенсивный шлейф.



Ароматы, которые любят миллионы / Фото Pinterest

Gucci, Bloom

Эта парфюмированная вода подойдет тем, кто любит белоцветочные ароматы. Запах наполнен жасмином и туберозой, которые точно надолго запомнятся.



Культовые духи, которые любят все / Фото Pinterest