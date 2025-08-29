В новом сезоне хочется добавить в свой гардероб не только красивые вещи, но и эффектный запах. Некоторые ароматы разделяют на сезоны, поэтому специалисты нашли несколько парфюмов, которые лучше всего подходят к осеннему времени года.

Многие бренды выпускают именно осенние духи, которые прекрасно подходят для осенних месяцев и последующего периода, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

В подборке представлены новые ароматы, поэтому выберите по описанию свой лучший запах, чтобы иметь возможность найти его в магазине и приобрести на новое время года.

Jo Malone London Amber Labdanum Cologne Intense

Парфюм подойдет для тех женщин, которые хотят привлечь на себя лишнее внимание. Запах горького апельсина сочетается с нежной ванилью и запахом дуба. Композиция напоминает уютный и теплый осенний вечер.



Givenchy L'Interdit

Бренд запустил новую версию аромата, где смесь на эссенции горького миндаля переплелась с цветком апельсина, туберозой, жасмином самбака и мимозой. Роскошный аромат точно подойдет для романтических свиданий.



Tom Ford Oud Voyager

Замечательный аромат от Тома Форда имеет теплый мускусный аромат с сочетанием красного пиона. Парфюм окутан абсолютом герани, османтусом и циприолом.



Balmain Cuir Élysées

Парфюм пахнет так, как новая кожаная куртка – дорого и глубоко, с нотками сладкой и сочной малины. Аромат сложный, но имеет хороший запах сандала, жасмина и розы.



Dior Miss Dior Essence

Аромат имеет замечательный фруктовый и свежий запах на коже. В нем присутствуют гурманские ноты с сочетанием бузины, аккорда ежевики, жасмина и дуба.



