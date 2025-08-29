5 ідеальних парфумів на осінь: найкращі аромати, які вразять всіх жінок
- Стаття представляє п'ять осінніх парфумів від брендів Jo Malone, Givenchy, Tom Ford, Balmain, і Dior, спеціально підібраних для осінньої пори.
- Кожен з ароматів має унікальні ноти, які ідеально підходять для осінніх місяців, від теплого мускусу до фруктових та квіткових нюансів.
У новому сезоні хочеться додати до свого гардероба не лише красиві речі, але й ефектний запах. Деякі аромати поділяють на сезони, тож фахівці віднайшли кілька парфумів, які найкраще пасують до осінньої пори року.
Чимало брендів випускають саме осінні парфуми, які чудово підходять для осінніх місяців та подальшого періоду, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
У добірці представлені нові аромати, тож виберіть по опису свій найкращий запах, щоб мати змогу віднайти його у магазині й придбати на нову пору року.
Jo Malone London Amber Labdanum Cologne Intense
Парфум підійде для тих жінок, які хочуть привернути на себе зайву увагу. Запах гіркого апельсина поєднується з ніжною ваніллю та запахом дуба. Композиція нагадує затишний та теплий осінній вечір.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Givenchy L'Interdit
Бренд запустив нову версію аромату, де суміш на есенції гіркого мигдалю переплелася з квіткою апельсина, туберозою, жасмином самбака та мімозою. Розкішний аромат точно підійде для романтичних побачень.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Tom Ford Oud Voyager
Удовий аромат від Тома Форда має теплий мускусний аромат з поєднанням червоної півонії. Парфум оповитий абсолютом герані, османтусом та ципріолом.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Balmain Cuir Élysées
Парфум пахне так, наче нова шкіряна куртка – дорого та глибоко, з нотками солодкої та соковитої малини. Аромат є складний, але має гарний запах сандалу, жасмину й троянди.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Dior Miss Dior Essence
Аромат має чудовий фруктовий та свіжий запах на шкірі. У ньому присутні гурманські ноти з поєднанням бузини, акорду ожини, жасмину та дуба.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
До слова, є кілька парфумів, які вже давно застаріли, тому ними краще більше не користуватися.
