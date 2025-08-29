У новому сезоні хочеться додати до свого гардероба не лише красиві речі, але й ефектний запах. Деякі аромати поділяють на сезони, тож фахівці віднайшли кілька парфумів, які найкраще пасують до осінньої пори року.

Чимало брендів випускають саме осінні парфуми, які чудово підходять для осінніх місяців та подальшого періоду, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

У добірці представлені нові аромати, тож виберіть по опису свій найкращий запах, щоб мати змогу віднайти його у магазині й придбати на нову пору року.

Jo Malone London Amber Labdanum Cologne Intense

Парфум підійде для тих жінок, які хочуть привернути на себе зайву увагу. Запах гіркого апельсина поєднується з ніжною ваніллю та запахом дуба. Композиція нагадує затишний та теплий осінній вечір.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Бренд запустив нову версію аромату, де суміш на есенції гіркого мигдалю переплелася з квіткою апельсина, туберозою, жасмином самбака та мімозою. Розкішний аромат точно підійде для романтичних побачень.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Tom Ford Oud Voyager

Удовий аромат від Тома Форда має теплий мускусний аромат з поєднанням червоної півонії. Парфум оповитий абсолютом герані, османтусом та ципріолом.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Balmain Cuir Élysées

Парфум пахне так, наче нова шкіряна куртка – дорого та глибоко, з нотками солодкої та соковитої малини. Аромат є складний, але має гарний запах сандалу, жасмину й троянди.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Dior Miss Dior Essence

Аромат має чудовий фруктовий та свіжий запах на шкірі. У ньому присутні гурманські ноти з поєднанням бузини, акорду ожини, жасмину та дуба.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

До слова, є кілька парфумів, які вже давно застаріли, тому ними краще більше не користуватися.