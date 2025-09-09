Чтобы выглядеть безупречно, достаточно лишь уделить внимание стрижке и окрашиванию волос. Ухоженные пряди сразу добавляют уверенности в себе и освежают образ. Каждый сезон в моде появляются интересные окрашивания, впрочем дорогой вид имеет только один оттенок.

Парикмахер-колорист и основательница студии красоты Mamamlonda Лилия Кирдяк рассказала, какой оттенок волос является шикарным и элегантным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

Какой оттенок волос выглядит дорого?

По словам парикмахера, дорогой и эффектный вид имеет техника омбре и аиртач. Когда создается контуринг у лица, то цвет волос выглядит просто безупречно.

Для меня такой оттенок выглядит очень стильно и дорого, поэтому я часто советую его клиентам, которые хотят иметь невероятный эффект,

– отметила Лилия Кирдяк.

Суть техники омбре заключается в создании естественного градиента цвета, который начинается от темного у корня до более светлого на кончиках. Растяжка цвета хоть и плавная, но выраженная, поэтому между оттенками заметны четкие границы.



Оттенок, который имеет дорогой вид / Фото Pinterest

Впрочем, особую популярность сейчас имеет техника аиртач (Airtouch). Такое окрашивание требует от колориста особого мастерства. Благодаря этой технике можно получить мягкий цвет волос, без резких линий.



Оттенок, который имеет дорогой вид / Фото Pinterest



Оттенок, который имеет дорогой вид / Фото Pinterest

Соответственно окрашивание выглядит гораздо дороже и натуральнее. Airtouch имеет больше преимуществ, потому что сохраняет долговременный эффект, а еще позволяет проводить коррекцию отросшей части волос.

Какой еще модный цвет будет осенью?