Щоб мати бездоганний вигляд, достатньо лише приділити увагу стрижці та фарбуванню волосся. Доглянуті пасма одразу додають впевненості в собі та відсвіжають образ. Кожного сезону в моді з’являються цікаві фарбування, втім дорогий вигляд має лише один відтінок.

Перукар-колористка та засновниця студії краси Mamamlonda Лілія Кірдяк розповіла, який відтінок волосся є шикарним та елегантним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

Який відтінок волосся має дорогий вигляд?

За словами перукарки, дорогий та ефектний вигляд має техніка омбре та аіртач. Коли створюється контуринг біля обличчя, то колір волосся виглядає просто бездоганно.

Для мене такий відтінок виглядає дуже стильно та дорого, тож я часто раджу його клієнтам, які хочуть мати неймовірний ефект,

– зазначила Лілія Кірдяк.

Суть техніки омбре полягає у створенні природного градієнта кольору, який починається від темного біля кореня до світлішого на кінчиках. Розтяжка кольору хоч і плавна, але виражена, тому між відтінками помітні чіткі межі.



Відтінок, який має дорогий вигляд / Фото Pinterest

Втім, особливу популярність зараз має техніка аіртач (Airtouch). Таке фарбування вимагає від колориста особливої майстерності. Завдяки цій техніці можна отримати м’який колір волосся, без різких ліній.



Відтінок, який має дорогий вигляд / Фото Pinterest



Відтінок, який має дорогий вигляд / Фото Pinterest

Відповідно фарбування виглядає набагато дорожчим та натуральнішим. Airtouch має більше переваг, бо зберігає довготривалий ефект, а ще дозволяє проводити корекцію відрослої частини волосся.

Який ще модний колір буде восени?