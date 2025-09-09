Відтінок волосся, який має дорогий та ефектний вигляд: фарбування на мільйон
- Ефектний вигляд волосся забезпечують техніки омбре та аіртач, які створюють природний градієнт кольору.
- Техніка аіртач дозволяє отримати м'який колір без різких ліній, зберігаючи довготривалий ефект та вигляд набагато дорожчим.
Щоб мати бездоганний вигляд, достатньо лише приділити увагу стрижці та фарбуванню волосся. Доглянуті пасма одразу додають впевненості в собі та відсвіжають образ. Кожного сезону в моді з’являються цікаві фарбування, втім дорогий вигляд має лише один відтінок.
Перукар-колористка та засновниця студії краси Mamamlonda Лілія Кірдяк розповіла, який відтінок волосся є шикарним та елегантним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
Який відтінок волосся має дорогий вигляд?
За словами перукарки, дорогий та ефектний вигляд має техніка омбре та аіртач. Коли створюється контуринг біля обличчя, то колір волосся виглядає просто бездоганно.
Для мене такий відтінок виглядає дуже стильно та дорого, тож я часто раджу його клієнтам, які хочуть мати неймовірний ефект,
– зазначила Лілія Кірдяк.
Суть техніки омбре полягає у створенні природного градієнта кольору, який починається від темного біля кореня до світлішого на кінчиках. Розтяжка кольору хоч і плавна, але виражена, тому між відтінками помітні чіткі межі.
Відтінок, який має дорогий вигляд / Фото Pinterest
Втім, особливу популярність зараз має техніка аіртач (Airtouch). Таке фарбування вимагає від колориста особливої майстерності. Завдяки цій техніці можна отримати м’який колір волосся, без різких ліній.
Відтінок, який має дорогий вигляд / Фото Pinterest
Відтінок, який має дорогий вигляд / Фото Pinterest
Відповідно фарбування виглядає набагато дорожчим та натуральнішим. Airtouch має більше переваг, бо зберігає довготривалий ефект, а ще дозволяє проводити корекцію відрослої частини волосся.
Який ще модний колір буде восени?
- Восени модним кольором волосся стане Smoked Suede Brunette. Відтінок комбінує глибокий коричневий та димчастий тон.
- Стилісти зазначають, що відтінок є універсальним, підходить для будь-якого типу волосся та кольору шкіри, і не потребує частого оновлення.
