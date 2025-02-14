Модные платья, от которых все в восторге: будут в трендах до 2026 года

Уже через несколько недель начинается весна, а это значит, что пора подготовить свой гардероб к сезону платьев, которые будут царить в моде весь год. Есть несколько безупречных фасонов, от которых в восторге все модницы мира.

Нашими иконами стиля часто являются трендсеттерки и инфлюенсерки, которые демонстрируют нам свои образы, которые потом мы пытаемся повторить, пишет 24 Канал со ссылкой на модного эксперта из Who What Wear Элизу Хубер.

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Чтобы не ждать периода, когда все девушки будут копировать друг у друга актуальные фасоны, советуем приоткрыть завесу и узнать о платьях, которые в этом году будут фаворитами многих.

Базовое платье

Этот тренд подойдет всем девушкам, которые предпочитают простые и классические образы. Бренды Ralph Lauren, Max Mara и многие другие предлагают элегантные белые платья-поло и платья из поплина. Такие платья имеют все шансы стать стильными и универсальными.



Невероятные платья 2025 года / Фото Who What Wear

Пудрово-розовое платье

Нежный пудрово-розовый оттенок стал фаворитом на подиуме в весенне-летнем сезоне. Выглядят такие платья достаточно воздушно и элегантно. Атласными, хлопковыми и тюлевыми платьями уже восхищается много известных звезд, среди которых Рози Хантингтон-Уайтли.



Самые красивые платья 2025 года / Фото Who What Wear

Драпировка

В 2025 году в моде будут платья с мягкой драпировкой, которые сочетают в себе элегантность и женственность. Платья в таком стиле теперь появляются не только на подиумах, но и в уличных образах.



Невероятные платья 2025 года / Фото Who What Wear

Чистая элегантность

Такие платья являются идеальным возвращением к изысканным ретро-образам 1950-х и 1990-х годов. Изящные и современные платья можно найти среди доступных марок – Zara и Mango.



Самые красивые платья 2025 года / Фото Who What Wear

Богемская рапсодия

Шифоновые и шелковые платья в стиле бохо в этом году будут чрезвычайно популярными. Платья уже облюбовали звезды Сидни Суини и Зои Салдана на красных дорожках, а уже весной добавляйте и вы их в свои гардеробы.



Невероятные платья 2025 года / Фото Who What Wear

Шлейки нового поколения

В 2025 году шлейки претерпят полное обновление. В моде будут изящные платья с высокими шлейфами и модели со шлейками, которые будут окутывать шею.



Самые красивые платья 2025 года / Фото Who What Wear

Все представленные платья дизайнеры представили на Неделях моды, поэтому эти фасоны являются самыми актуальными из всех и будут популярными вплоть до 2026 года.