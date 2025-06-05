Какие платья купить летом: лучшие варианты для девушек: лучшие варианты для девушек

Многие девушки любят вдохновляться образами инстаграм-модниц, поэтому часто ищут вдохновение именно в их нарядах. Жаркая погода наконец-то наступила, так что пора заменить джинсы и брюки на красивые платья, вдохновляясь выбором стильных инфлюенсерок.

С наступлением тепла, платье становится едва ли не ежедневной униформой для многих девушек, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. В моде этого года немало романтических силуэтов, воздушных тканей и различных вариантов для комбинаций.

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Стилисты уже рассмотрели ключевые позиции с подиумов и выбрали те платья, которые будут самыми популярными в этом сезоне. Отдельное внимание уделили и тому, как носят эти платья известные модницы и с чем их стилизуют.

Стиль бохо

Платья или блузы в стиле бохо являются самыми актуальными в этом сезоне. Воздушные платья с рюшами хорошо смотрятся с босоножками на каблуках или мюлях. Для создания эффектного образа, их можно довершать даже ботинками или сапогами на каблуках.

Платье-слип

Такое платье уже много лет является любимым в гардеробе девушек и до сих пор не покидает своих позиций. Платья в бельевом стиле прекрасно подходят для городских образов или вечерних мероприятий. Можно выбирать платья с кружевом или обычные на бретельках.

Платье-рубашка

На некоторое время мы забыли о таком фасоне платья, но он снова вернулся в моду. Выглядит платье-рубашка достаточно функционально и прекрасно дополнит кроссовки, сандалии или любую другую удобную обувь.

Платье без бретелек

Элегантное платье идеально подойдет для праздничных событий. В летнее время именно платье-бюстье становится королевой летнего гардероба, поскольку девушки стильно сочетают его с аксессуарами и интересной обувью.

Пастельные оттенки

Выбирайте этим летом пастельные оттенки платьев. Это может быть пудрово-розовый, небесно-голубой, нежный фисташковый, лавандовый или бананово-желтый. Платья в этих цветах подойдут для повседневных и торжественных встреч.

К слову, советуем дополнять красивые платья солнцезащитными очками. Какие очки будут в моде этим летом – читайте на сайте 24 Канала.