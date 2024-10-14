Какой цвет будет самым успешным в 2025 году: подборка нарядов на Новый год

2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, которая принесет в нашу жизнь период успеха и кардинальных преобразований. По восточному календарю год Змеи обещает поражать изменениями, духовным ростом и большими перспективами. Готовя свой образ к Новому году, советуем обратить внимание на цвет, который больше всего задобрит Змею.

Астрологи говорят, что очень важно задобрить покровительницу года в новогоднюю ночь, поэтому надо выбирать наряд того цвета, который принесет в жизнь успех и счастье, пишет Lady 24. Год Зеленой Змеи прямо указывает на то, что нам надо выбирать наряды в зеленом цвете, чтобы привлечь в свою жизнь положительные моменты.

Смотрите также Вечерний макияж на Новый год 2025: подборка лучших вариантов

Наряд в зеленом цвете на Новый год 2025

Самым популярным цветом на 2025 год считается зеленый, поскольку отвечает за обновление и начало новой жизни. Змеи имеют переливающийся оттенок кожи, поэтому и наряд можно выбирать блестящий, однако не стоит делать ставку на пайетки, глиттер или камни, поскольку этот вариант будет лишним.

Красиво будет выглядеть наряд в насыщенно-зеленом цвете, впрочем вы можете смело выбирать оттенки зеленого: лаймовый, мятный, изумрудный и тому подобное.

Изумрудно-зеленый – глубокий, насыщенный оттенок, что ассоциируется с роскошью и элегантностью. Можете в этом цвете выбрать платье из бархата. Бархатные ткани – это классика для зимних праздников, поскольку платья имеют очень роскошный вид и добавляют глубины любому образу.

Поскольку 2025 год – это Год Змеи, то хорошим решением будет одежда со змеиным принтом. Выберите зеленые или нейтральные оттенки змеиного принта, чтобы поддержать тематику года. Если вы ищете что-то менее формальное или более естественное, выбирайте оливковые или травяные оттенки зеленого, которые имеют более спокойный вид.

По фасону, то стоит выбирать платья, которые будут подчеркивать талию и воспроизводить изгибы тела. Змея является гибкой, тонкой и плавной в движениях, поэтому наряд надо выбрать такой, который не будет сковывать движений, но красиво смотреться на теле. Лучше выбирать платья из шелка или атласа, которые еще и хорошо переливаются на свету.



Примеры нарядов на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Примеры нарядов на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Примеры нарядов на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Примеры нарядов на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Примеры нарядов на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Примеры нарядов на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Стоит добавить к своему образу украшения – золотые или серебряные серьги, кулон с бриллиантами, браслет или кольца. Завершить образ можно минималистичной прической с легкими локонами, эффектным макияжем и зеленым маникюром.

А вот отказаться стоит в новогоднюю ночь от черного цвета. Астрологи говорят, что он способен навлечь беду и неприятности, поэтому не стоит надевать черные платья или костюмы. Они не понравятся Змее и принесут в жизнь негативные моменты.