Стилист назвала цвета, в которых следует встречать Новый 2026 год
- На Новый год 2026, год Огненной Лошади, рекомендуется выбирать наряды в ярких, живых цветах, таких как красный, коралловый, металлик, желтый, зеленый, белый и молочный.
- Не рекомендуется носить черный, голубой, синий, серый и коричневый, поскольку эти цвета могут поглотить энергию или создать ощущение тяжести.
Время летит неустанно, поэтому конец ноября это хорошее время, чтобы уже начать присматриваться к модным советам в новогоднюю ночь. Говорят, что если надеть наряд определенного цвета, то можно привлечь в жизнь счастье и успех.
В год Огненной Лошади стоит выбирать те цвета, в которых вы будете выглядеть роскошно и чувствовать себя собой, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко.
Какие цвета наряда выбрать на Новый год 2026?
2026 – год Огненной Лошади, поэтому и цвета должны быть соответствующими: горящие, сильные живые, без серости. Выбор платья или костюма должны падать на огненные оттенки, металлик, и живые теплые и насыщенные тона.
Красный сектор. Можно подбирать холодные или теплые оттенки: красный, рубиновый или бордо.
Лучшие цвета вещей на Новый год 2026 / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко
Коралл, фуксия, оранжевый. Смуглым девушкам подходит коралловый и теплая фуксия. Для тех, кто хочет смелости в Новом году – стоит выбирать оранжевый, персиковый и терракотовый.
Лучшие цвета вещей на Новый год 2026 / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко
Золото и металлики. Эти цвета работают на деньги и статус. Выбирайте такие платья в случае, если хотите привлечь в свою жизнь финансовое благополучие.
Лучшие цвета вещей на Новый год 2026 / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко
Желтые, медовые, сливочное масло. К этим оттенкам стоит присматриваться тем, кто хочет в Новом году процветания, уверенности и привлечения успеха.
Лучшие цвета вещей на Новый год 2026 / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко
Зеленый. Особенно удачными будут платья в изумрудном, зеленом и травяном оттенке.
Лучшие цвета вещей на Новый год 2026 / Фото из инстаграма стилиста Елены Шевченко
Белый и молочный. Эти цвета подойдут всем, кто хочет начать Новый год с чистого листа.
Лучшие цвета вещей на Новый год 2026 / Фото из инстаграма стилистки Елены Шевченко
В каких цветах нельзя встречать Новый год?
Стилист отмечает, что черные тона способны поглотить энергию и создать ощущение тяжести в новых начинаниях. Голубой и синий способны затушить горящую энергию Огненного Коня. А серые оттенки дадут эффект пустоты, холода и подавленности. Коричневый цвет также не стоит выбирать, поскольку энергия тотемного животного года – сильная и яркая, а приглушенные тона не дают движения вперед.
Какие еще есть интересные материалы к теме Нового года?
Для каждого знака Зодиака предложены отдельные цвета и стили, которые включают огненные, теплые и глубокие оттенки, а также легкие, подвижные ткани для праздничного образа.
Ткани должны быть натуральными, как шелк или бархат, а украшения – металлическими с красными камнями.
