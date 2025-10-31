3 платья на осень, без которых нам не обойтись: хиты сезона

Даже в осеннее время года нам не обойтись без интересных платьев. Модницы знают, как красиво смотрится платье в паре с пальто или дубленкой, поэтому уже успели примерить несколько замечательных вариантов, на которые советуем обратить внимание.

Платья в осенне-зимнюю пору носятся гораздо реже, но приближаются новогодние праздники, поэтому все же стоит добавить платье в гардероб, чтобы создать роскошное сочетание с шубой, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Какие платья в моде в этом сезоне?

Трикотажное платье

Мягкое платье с длинными рукавами является лучшим вариантом на холодное время года. Трикотажное платье можно совместить с жакетом для многослойности и завершить ботинками или сапогами на каблуках. Среди трендовых вариантов выбирайте коричневое или молочное платье.

Платье-жакет

Платье в виде удлиненного жакета последние сезоны начало набирать популярность. Эту вещь легко совместить с пальто или длинной дубленкой. Довольно эффектно выглядит сочетание этого платья с высокими сапогами на каблуках или трендовой замшевой обувью.

Эластичное платье макси

Для торжественных мероприятий или свидания попробуйте примерить облегающее платье из вискозы или другого эластичного материала. Такое платье обязательно понадобится для новогодних корпоративов и вечеринок.

Издание In Journal отметило, что кроме трикотажных платьев, этой осенью в моде еще атласные, кожаные, клетчатые и драпированные платья. Платья из искусственной кожи представили почти все дизайнеры известных нам брендов, поэтому оно снова становится актуальным. В моде длина мини и A-образные вырезы.

