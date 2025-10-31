Укр Рус
Lady Тренди сезону 3 сукні на осінь, без яких нам не обійтися: хіти сезону
31 жовтня, 18:01
2

3 сукні на осінь, без яких нам не обійтися: хіти сезону

Юлія Турелик
Основні тези
  • Для осінньо-зимового сезону актуальні трикотажні сукні, сукні-жакети та еластичні сукні максі.
  • Трикотажні сукні поєднуються з жакетами, сукні-жакети — з пальто чи дублянками, а еластичні максі — для святкових заходів.

Навіть в осінню пору року нам не обійтися без цікавих суконь. Модниці знають, як красиво виглядає плаття в парі з пальтом чи дублянкою, тож вже встигли приміряти кілька чудових варіантів, на які радимо звернути увагу.

Сукні в осінньо-зимову пору носяться набагато рідше, але наближаються новорічні свята, тому все є таки варто додати плаття в гардероб, щоб створити розкішне поєднання з шубою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan

Читайте також Пальто, яке переживе всі тренди: воно стало іконою осені

Які сукні в моді цього сезону?

Трикотажна сукня

М’яка сукня з довгими рукавами є найкращим варіантом на холодну пору року. Трикотажне плаття можна поєднати з жакетом для багатошаровості й довершити черевиками чи чоботами на підборах. Серед трендових варіантів обирайте коричневе чи молочне плаття.

Сукня-жакет

Плаття у вигляді подовженого жакета останні сезони почало набирати популярності. Цю річ легко поєднати з пальто чи довгою дублянкою. Доволі ефектно виглядає поєднання цієї сукні з високими чоботами на підборах чи трендовим замшевим взуттям.

Еластична сукня максі

Для урочистих заходів чи побачення спробуйте приміряти обтислу сукню з віскози чи іншого еластичного матеріалу. Таке плаття обов’язково знадобиться для новорічних корпоративів та вечірок.

Видання In Journal зазначило, що окрім трикотажних суконь, цієї осені в моді ще атласні, шкіряні, картаті та драпіровані плаття. Плаття зі штучної шкіри представили майже всі дизайнери відомих нам брендів, тому воно знову стає актуальним. У моді довжина міні та A-подібні вирізи.

Які спідниці купити восени?

  • Восени модними залишаються картаті спідниці, спідниці-олівці, атласні спідниці з мереживом, шкіряні спідниці та мініспідниці.

  • Кожен з цих варіантів може вдало поєднуватися з різними елементами гардеробу, такими як пальто, блузи, жакети та светри.

Часті питання

Які сукні рекомендується носити в осінньо-зимовий період?

В осінньо-зимовий період рекомендується носити трикотажні сукні з довгими рукавами, які можна поєднувати з жакетом і черевиками чи чоботами на підборах.

Чому важливо мати сукню в гардеробі на новорічні свята?

Сукня є важливою частиною гардеробу на новорічні свята, адже вона дозволяє створити розкішне поєднання з шубою — це додасть святковості і стилю.

Які сукні є модними цього сезону?

Цього сезону модними є трикотажні сукні, сукні-жакети та еластичні сукні максі. Вони підходять як для повсякденного носіння, так і для урочистих заходів.