3 сукні на осінь, без яких нам не обійтися: хіти сезону
- Для осінньо-зимового сезону актуальні трикотажні сукні, сукні-жакети та еластичні сукні максі.
- Трикотажні сукні поєднуються з жакетами, сукні-жакети — з пальто чи дублянками, а еластичні максі — для святкових заходів.
Навіть в осінню пору року нам не обійтися без цікавих суконь. Модниці знають, як красиво виглядає плаття в парі з пальтом чи дублянкою, тож вже встигли приміряти кілька чудових варіантів, на які радимо звернути увагу.
Сукні в осінньо-зимову пору носяться набагато рідше, але наближаються новорічні свята, тому все є таки варто додати плаття в гардероб, щоб створити розкішне поєднання з шубою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Читайте також Пальто, яке переживе всі тренди: воно стало іконою осені
Які сукні в моді цього сезону?
Трикотажна сукня
М’яка сукня з довгими рукавами є найкращим варіантом на холодну пору року. Трикотажне плаття можна поєднати з жакетом для багатошаровості й довершити черевиками чи чоботами на підборах. Серед трендових варіантів обирайте коричневе чи молочне плаття.
Сукня-жакет
Плаття у вигляді подовженого жакета останні сезони почало набирати популярності. Цю річ легко поєднати з пальто чи довгою дублянкою. Доволі ефектно виглядає поєднання цієї сукні з високими чоботами на підборах чи трендовим замшевим взуттям.
Еластична сукня максі
Для урочистих заходів чи побачення спробуйте приміряти обтислу сукню з віскози чи іншого еластичного матеріалу. Таке плаття обов’язково знадобиться для новорічних корпоративів та вечірок.
Видання In Journal зазначило, що окрім трикотажних суконь, цієї осені в моді ще атласні, шкіряні, картаті та драпіровані плаття. Плаття зі штучної шкіри представили майже всі дизайнери відомих нам брендів, тому воно знову стає актуальним. У моді довжина міні та A-подібні вирізи.
Які спідниці купити восени?
Восени модними залишаються картаті спідниці, спідниці-олівці, атласні спідниці з мереживом, шкіряні спідниці та мініспідниці.
Кожен з цих варіантів може вдало поєднуватися з різними елементами гардеробу, такими як пальто, блузи, жакети та светри.
Часті питання
Які сукні рекомендується носити в осінньо-зимовий період?
В осінньо-зимовий період рекомендується носити трикотажні сукні з довгими рукавами, які можна поєднувати з жакетом і черевиками чи чоботами на підборах.
Чому важливо мати сукню в гардеробі на новорічні свята?
Сукня є важливою частиною гардеробу на новорічні свята, адже вона дозволяє створити розкішне поєднання з шубою — це додасть святковості і стилю.
Які сукні є модними цього сезону?
Цього сезону модними є трикотажні сукні, сукні-жакети та еластичні сукні максі. Вони підходять як для повсякденного носіння, так і для урочистих заходів.