Что надеть на выпускной: Андре Тан назвал лучшие образы, которые завораживают

Известный дизайнер Андре Тан рассказал поклонницам о трендовых вариантах нарядов на выпускной. Представленные образы являются достаточно стильными, поэтому каждая девушка сможет выбрать для себя желаемый выход на выпускной вечер.

Андре Тан активно ведет свой блог о моде и рассказывает об актуальных позициях одежды, обуви или аксессуаров, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Кроме того, дизайнер даже предостерегает от определенных антитрендовых вещей, от которых стоит избавиться в своем гардеробе.

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Уже совсем скоро начнется сезон выпускных вечеров, поэтому Андре Тан охотно собрал идеи стильных образов для этого особого дня.

Асимметричное платье

Игра с формами сразу привлекает внимание. Поэтому определенный неровный подол, одно обнаженное плечо или смещенные акценты сейчас на пике. По словам дизайнера, асимметрия делает образ живым, свежим и вносит определенную динамику.



Самые красивые вещи на выпускной 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Прозрачные плечи

Трендом №1 этого года являются прозрачные плечи. Легкий шифон, органза или вставки из сетки выглядят очень нежно и совсем не банально. Советуем выбирать для себя простой крой и минимальное количество украшений, чтобы иметь стильный и праздничный вид.



Самые красивые вещи на выпускной 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Брючный костюм + топ

Некоторые хотят выглядеть на выпускной несколько необычно, поэтому выбирает для себя костюм вместо платья. Андре Тан считает этот вариант весьма уместным и предлагает делать ставку на светлые тона.



Самые красивые вещи на выпускной 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Цветы 3D

В этом году объемные цветы являются еще одним большим трендом. Выбирайте платья с аппликацией или маленькими вышивками. Такие платья выглядят празднично и необычно.



Самые красивые вещи на выпускной 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Металлик в деталях

Довершайте свои выпускные образы бронзой, металликом или серебром. Это могут быть серебристые босоножки, золотистый клатч или металлические серьги. Если добавить мягкий макияж глаз, то образ будет выглядеть празднично, но без эффекта "елки".



Самые красивые вещи на выпускной 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

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