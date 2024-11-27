Популярные платья на зимний сезон: эти модели должны быть в вашем гардеробе

Холодный сезон не совсем ассоциируется с платьями, впрочем забывать о них не стоит даже зимой. Они хорошо стилизуются с утепленными пальто, шубами и дубленками. На период праздников платья являются важной частью, поэтому советуем узнать о трендовых вариантах, которые представили дизайнеры на подиумах.

Эти платья прекрасно подойдут для Нового года или любого другого праздника, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Кроме того, эти платья не будут терять популярности даже в весенне-летний сезон, поэтому можете смело их покупать и добавлять в свой гардероб.

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Приталенное платье

В модной индустрии сейчас модно создавать вещи, которые дают волю женским силуэтам. Тренд на приталенные платья покорил девушек, которые обожают демонстрировать стройную фигуру. Такое платье довольно романтично и прекрасно стилизуется с обувью на каблуках.



Модные платья на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Платье-футляр

Это платье является классикой, поэтому станет хорошим решением для зимнего сезона. Дизайнеры предложили достаточно много вариаций, поэтому вам точно будет из чего выбрать. К самым популярным относятся модели с драпировкой, цветочными аппликациями, или сатиновым материалом. Стилисты говорят, что платья-футляры можно носить не только в офис, но и примерить для коктейльных вечеринок.



Трендовые платья зимы / Фото Harper's Bazaar

Платье А-силуэта

В этом сезоне довольно актуальны платья А-силуэта, которые представлены в длине макси и миди. Такие платья подойдут на каждый день, если выбирать трикотажные варианты.



Модные платья на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Длина миди

Мода на длину миди продолжается, поэтому именно такое платье станет идеальным на зимнюю пору. Оно достаточно комфортное в холодное время, а длина прекрасно подойдет к пальто и шубе.



Трендовые платья зимы / Фото Harper's Bazaar

Высокий воротник

Если в теплое время актуальны глубокие вырезы, то уже с наступлением холодов в моду входит высокий воротник. Чаще всего воротник-стойка встречается на кожаных или трикотажных вещах. Красиво смотрятся платья с длинными рукавами и без них.



Модные платья на зиму 2025 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажное платье

Вязаное платье – это один из ключевых мастхэвов сезона. Этот материал является традиционным для холодного времени. Можете выбирать для себя разную длину, силуэт и декор. Трикотажное платье станет базовым элементом вашего гардероба и основой для делового или романтического образа.



Трендовые платья зимы / Фото Harper's Bazaar

Также модными считаются платья с рюшами, с сатином, изделия из кожи, кружева, драпировки, пайетки со стразами и любые другие фасоны, которые вы сможете легко совместить с сапогами и верхней одеждой.