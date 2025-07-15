Это нельзя делать летом: советы, которые могут спасти вас в жару
- Не следует принимать душ сразу после прихода домой, важно охлаждаться постепенно, чтобы избежать спазма сосудов, падения давления или потери сознания.
- Носите головной убор для защиты от теплового или солнечного удара.
Лето это не только волшебная пора, но и время, когда нужно быть максимально осторожным. Дело в том, что в жару нас подстерегает множество опасностей.
В летний период нужно с особой осторожностью подходить к состоянию здоровья. Важно своевременно реагировать на все сигналы организма, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Также именно летом важно внимательно относиться к ежедневным привычкам. Ведь они формируют общее состояние.
Не идите в душ сразу после прихода домой
В жару тело перегрето, сильное и внезапное охлаждение может вызвать:
- резкий спазм сосудов;
- падение давления;
- потерю сознания.
Лучше всего охлаждаться постепенно. Нанесите немного воды на запястья, шею, лицо и ноги.
Носите головной убор
Именно головной убор поможет вам уберечь себя от теплового или солнечного удара. Особенно, если вы находитесь под солнцем в течение долгого времени.
Как нужно вести себя в жару / Фото Pexels
Не пейте холодное слишком большими глотками
Слишком холодный напиток вызовет резкое охлаждение слизистой оболочки гортани и желудка. Это очень вредно для организма.
Лучше всего употреблять напитки комнатной температуры. Или пить холодную воду маленькими глотками, нагревая ее в ротовой полости.
Выбирайте одежду из натуральных материалов
Синтетические ткани могут удерживать тепло и влагу. Таким образом создается эффект сауны для тела. Именно поэтому нужно выбирать именно натуральные ткани на лето.
Почему нельзя держать воду в пластиковой бутылке летом / Фото Pexels
Не оставляйте воду в пластике на солнце
Не стоит недооценивать влияние солнца на пластик. Этот материал при нагревании выделяет много вредных веществ, в частности, бисфенол А. Они попадают в воду и впоследствии негативно влияют на организм.