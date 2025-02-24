Зачем кроссовки забрасывают на провода: раскрыта тайна

Каждый из нас точно хотя бы раз в жизни видел кроссовки, которые висят шнурками на проволоке. Для чего их туда забрасывают, откуда взялась такая традиция и что она означает – попробуем вместе разобраться.

Явление забрасывания кроссовок на линии электропередач получило название "шуфити", пишет 24 Канал. Составное слово с английского означает "shoe" – обувь, а "graffiti" – граффити, что в переводе – "обувное граффити".

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Почему забрасывают кроссовки на провода

Считается, что впервые такая традиция появилась тогда, когда американские военные после завершения срока службы в эмоциях радости подбрасывали в небо все, что попадалось им под руку. Тогда пара обуви шнурками зацепилась за провода. С этого момента и началась традиция подбрасывания обуви.

Также есть версия, что кроссовки на провода забрасывают студенты, когда заканчивают университет. Обувь также может забрасывать какая-то спортивная команда, которая сильно обрадовалась выигрышу.



Обувь подбрасывают на провода по разным причинам / Фото Getty Images

Одним из вариантов такого действа является увековечение памяти об умерших. Подвешивание обуви на линию электропередач является памятью о погибшем человеке, который ушел из жизни на том месте.

В США есть теория, что обувь на линии электропередач – это маркер "активности банд" на определенной территории, или сообщение о том, что на той территории можно приобрести запрещенные вещества.

Стандартные электрические столбы высотой 10 метров могут стать объектом для подростковых шуток, когда они забрасывают на них чужую обувь. Однако попытки снять обувь с проводов могут быть опасными, поэтому специалисты не рекомендуют делать это самостоятельно ни в коем случае.