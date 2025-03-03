Куда брызгать духи, чтобы они держались целый день

Духи – это своеобразный аксессуар, который подчеркивает индивидуальность и создает незабываемое впечатление. Важно не только уметь подбирать аромат, но и уметь его использовать.

Правильное нанесение духов – это не только вопрос эстетики, но и эффективности. Есть зоны на теле на которых аромат держится дольше всего, пишет 24 Канал.

Читайте также В моду триумфально возвращаются туфли из 2000-х: их раскупят бешеными темпами

Куда нужно пшикать духи

Духи лучше раскрывают свой аромат на местах, где есть пульс – это точки, где кровь активно циркулирует и температура тела выше. К таким точкам относятся:

Запястья

Это одно из самых популярных мест для нанесения духов. Кровообращение в запястьях достаточно интенсивное, поэтому аромат быстро раскрывается, и духи держатся дольше. Однако, важно не тереть запястья друг о друга после нанесения, поскольку это может изменить молекулярную структуру парфюма.



Нужно ли тереть запястья, когда наносишь духи / Фото Unsplash

За ушами

Отличное место для того, чтобы аромат духов был интенсивным, но не слишком навязчивым.

На линии шеи

Духи, нанесенные на шею, также хорошо держатся в течение дня.



Стоит ли брызгать духи на шею / Фото Unsplash

К тому же эта зона является довольно соблазнительной. Поэтому с помощью аромата вы можете сделать правильный акцент и подчеркнуть свое настроение.

Чтобы аромат был ощутим в течение всего дня, дополнительно нанесите парфюм на:

Волосы

В этой зоне аромат сохраняется дольше, поскольку волосы поглощают духи и со временем высвобождают запах. Однако важно помнить, что некоторые духи содержат спирт. Этот компонент может высушить волосы.



Почему опасно пшикать волосы на одежду / Фото Unsplash

Чтобы волосы не повредились, нужно использовать правильные средства для ухода. Удачно подобранная косметика не только защитит их, а и сделает привлекательным и блестящим.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Одежда

Нанесение духов на одежду (особенно на такие материалы, как хлопок или шерсть) также помогает создать стойкий аромат. Однако будьте осторожны, поскольку некоторые ароматы могут оставлять пятна, особенно на светлых тканях. Чтобы этого избежать, лучше брызгать духи на внутреннюю часть одежды.