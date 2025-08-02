Многие люди испытывают острую головную боль после приобретения определенных ароматов. Подобный дискомфорт может вызвать и парфюм коллег по работе, или просто прохожего в метро.

Не думайте, что вы одни – такое случалось хотя бы раз в жизни чуть ли не со всеми. И на это есть причины. Почему так происходит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Почему духи вызывают головную боль?

Исследования экспертов по парфюмерии показывают, что головная боль может быть спровоцирована различными факторами, в частности, воздействием сильных запахов.

Так, в парфюмерии часто встречаются такие ингредиенты, как синтетические консерванты гераниол и бензилбензоат – именно их определили мощными аллергенами, что могут провоцировать головную боль. Особенно это касается людей со специфической аллергией на ароматизаторы.

Многие ароматерапевты считают, что у современного человека может возникать простое перенасыщение запахами: всевозможные кремы, шампуни, гели для душа, средства бытовой химии и тому подобное. В результате – головная боль.



Почему духи вызывают головную боль / Фото Unsplash

Кроме того, существует и такая интересная концепция, как генетическая память. Она предполагает, что некоторые люди могут испытывать головную боль от определенных запахов из-за наследственной чувствительности, что передается из поколения в поколение.

Как побороть головную боль, вызванную духами?

Чтобы справиться с головной болью, можно использовать более легкие средства. Среди них – ароматизированные гели для душа со свежими и тонкими формулами, а также масла и кремы для тела, которые оставляют приятный аромат на коже.

Эти варианты могут стать удачной альтернативой для тех, кто получает дискомфорт от сильных духов.

К слову, мы рассказали об изысканных женских духах, которые имеют красивый запах, и вызывают восхищение у мужчин.