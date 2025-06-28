Ешьте это на перекус, чтобы легко худеть и иметь чистую кожу

Лето – это прекрасное время, чтобы привести себя в форму и улучшить общее состояние. Ведь именно в этот период становятся доступными свежие фрукты и овощи.

Есть ягода, которую стоит употреблять вместо перекуса, чтобы быстро улучшить внешность. Это очень низкокалорийный продукт, который принесет только пользу, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая ягода поможет быстро похудеть

Арбуз – низкокалорийная ягода, которая освежает и приносит значительную пользу. Несколько причин почему вы должны приобрести его уже сейчас:

положительное влияние на сердце;

улучшение состояния волос и кожи;

положительное влияние на пищеварение.

Даже несмотря на то, что арбуз очень сладкий, съесть его можно достаточно много и совсем не поправиться. Дело в том, что в 100 граммах этой ягоды ориентировочно 30 килокалорий.

То есть, 1 килограмм арбуза это всего 300 килокалорий. Для понимания, это калорийность небольшой булочки без начинки.

Обратите внимание! Арбуз имеет высокий гликемический индекс (он составляет ориентировочно – 72), но низкую гликемическую нагрузку.

Арбуз можно употреблять не только как отдельный прием пищи. Эта ягода станет отличным десертом, который "закрепит" и дополнит даже самый сытный обед.



Какая ягода поможет сбросить вес / Фото Pexels

К тому же арбуз может стать частью: