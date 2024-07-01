"Секс и город" под окнами: девушка не могла поверить, что в ее дворе снимают культовое шоу
Источник:Daniellehaley
"Секс и город" – это культовый сериал начала 2000-х годов, которым восхищались и до сих пор продолжают это делать женщины во всем мире. Недавно шоу получило продолжение и сейчас снимают его новые эпизоды.
И делают это, как продемонстрировала одна нью-йоркская блогерша, прямо посреди города. Как проходили съемки под ее окнами, рассказывает Lady 24.
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Как девушка стала свидетелем съемок сериала
Нью-йоркская тиктокер Даниэль была ошеломлена, когда недавно под своими окнами увидела настоящую съемочную площадку. Во дворе девушки снимали продолжение сериала "Секс и город".
Из своего окна Даниэль могла спокойно наблюдать, как Сара Джессика Паркер, исполняющая роль Кэрри Брэдшоу, и Кристин Дэвис, которая появляется на экранах в роли Шарлотты Йорк, прогуливаются по улице, снимая очередную сцену культового шоу.
Как под окнами блогера снимали "Секс и город": смотрите видео
Также вся улица, на которой живет девушка, была переполнена людьми, которые остановились посмотреть на съемки, а также командой сериала.
Тиктокер говорит, что не могла сперва поверить, что это все происходит на самом деле.
В комментариях же люди, которые увидели ее ролик, также были поражены.
"Я бы буквально кричала в этот момент: "Кэрри Брэдшоу, я люблю тебя"", "Я всегда хотел увидеть что-то подобное. Тот факт, что это "Секс и город", – это мечта!", "Мне так хочется жить в Нью-Йорке, чтобы просто почувствовать что-то подобное", – писали они.